連日豪雨土石崩落、欄杆受損 台中大坑3步道封閉修復

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受去年底連日豪大雨影響，台中市大坑2、6及8號共3條登山步道，分別出現部分邊坡土石崩落及欄杆設施受損情況，為確保步道使用安全性，同時兼顧生態保育，市府邀請專家與技師評估研擬修復方案，近日動支1700萬經費修復，其中6號步道因部分路段受損嚴重，已封閉整修；2號步道預計5月27日起封閉，預計年底完工。

台中市府觀旅局長陳美秀表示，因天然災害損壞需修復的路段，分別為2號步道0.6K及1.08-1.1K處，6號步道0.15K、0.85K及1.1K處，以及8號步道0.78K處，這些路段分別出現邊坡土石崩坍、駁坎傾倒、步道及欄杆基礎掏空、階梯欄杆立柱位移等損壞情況，有感於損壞的路段位於山區、施工空間狹窄，目前已研擬防止邊坡再次滑落的最佳施工方式。

陳美秀指出，因6號步道損壞情況嚴重，目前已經封閉修復；大坑2號步道配合施工預計於5月27日進行封閉；8號步道損壞處已圍設安全警示帶，尚可正常通行。提醒民眾，若登山經過封閉處可經由觀音亭接續登山遊程，前往大坑登山前也可先查詢台中市風景區管理所官網了解相關封閉資訊。

觀旅局強調，除2、6、8號步道外，目前4號步道施工中全線封閉，全段整修老舊損壞步道及附屬設施，工區常有材料吊運，提醒民眾切勿通行以免發生危險。另建議若希望前往頭嵙山旅遊，可搭乘66副公車或開車至中正露營區，由3-1號步道上山，沿著3號及5號步道至頭嵙亭。