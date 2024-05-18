山屋被廚餘、垃圾佔滿 玉山巡查員：非常失望

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

玉山國家公園的登山活動日益受歡迎，山屋經常一位難求。但部分登山者未能愛護山屋環境，導致環境問題日益嚴重。玉管處近期巡查南2段西段路線時，發現有些山屋被當作垃圾場，不僅堆滿各種垃圾，還有未吃完的食物和廚餘四處亂丟，環境極其髒亂，讓保育志工非常失望。

玉管處指出，最近派遣保育巡查隊進行巡視，發現部分山屋被大量垃圾佔據。本應提供登山者住宿和緊急避難的場所，如今到處都是泡麵袋、塑膠和保麗龍等垃圾，儲藏空間也堆滿雜物，讓巡查人員心情沉重。

巡查人員表示，遊客將未吃完的食物、廚餘、垃圾以及使用過的瓦斯罐隨意丟棄，不僅導致山屋環境髒亂，還影響衛生狀況，使後來的登山者不得不在這種環境下過夜。這些隨意丟棄的食物和廚餘還會吸引野生動物覓食，對生態環境構成嚴重威脅。

玉管處強調，園區內的山屋是為登山者提供住宿和緊急避難的寶貴資源，大多數登山者能夠珍惜並維護環境整潔，但少數人的不負責任行為卻給環境帶來巨大壓力，也增加了清理這些垃圾和廚餘的工作量。

玉管處呼籲，山屋的建設和維護都非常不易，希望大家能夠以友善的態度使用山屋，住宿期間保持山屋、廁所及周邊環境的整潔，離開時務必將自身的物品、垃圾和廚餘帶下山。而依據《國家公園法》在國家公園內隨意丟棄垃圾、果皮和紙屑，可處1000元以下的罰鍰，但更重要的是，這樣的行為會對山林環境造成難以彌補的損害。