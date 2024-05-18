《傳產》20-40歲雙北買房選那裡 這兩區受青睞

【時報記者郭鴻慧台北報導】據聯徵中心公布的住宅貸款資料，盤點雙北市2023年全年各行政區20-40歲貸款人的貸款件數，其中，新北市的板橋區及新莊區都有2000件以上的貸款，分居雙北市之冠、亞軍；而台北市則由中山區以812件貸款成為北市之首。

據2023年聯徵中心貸款資料統計，新北市20-40歲年輕族群於板橋區共貸款2248件，最受青睞。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區人口、戶數皆為新北之最，新北市政府也坐落於此，且又銜接雙北高含金量捷運板南線，擁有四鐵共構的交通樞紐地位。不僅如此，當地匯集了大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，吸引眾多消費者於當地買房。板橋區一直也是新北房市交易熱區，因此，板橋成為雙北年輕族群最受歡迎的區域毫不意外。

而新莊區房市也十分火熱，年輕族群共貸款2146件，僅小幅落後板橋區。陳金萍說明，新莊區擁有便捷的交通機能，包括台一線高架、台65線、台64線及國道一號，南來北往相當便利，且具備三線捷運優勢，機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，不論是連接板橋、中和或是通勤台北市都相當方便，生活機能也無可挑剔，除了有新莊舊市區、輔大周邊、雙鳳迴龍生活圈和鴻金寶商圈等都是當地發展成熟的區域外，宏匯廣場也逐漸成為當地人休憩的好去處。再加上2023年新莊區平均單價每坪僅需42.6萬元，相較於板橋、中永和、三重的房價更加親民實惠，因此新莊區成為年輕人的熱門購屋區域之一。