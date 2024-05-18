精神醫療領域新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽

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根據衛福部統計，截至2022年底，全台65歲以上老人患有失智症者逾30萬人，且逐年增加中！以台中維新醫院院長許景琦為首的醫生、教授們，利用美國阿爾茲海默氏症聯絡中心（NACC）逾4.6萬名案例作對照，發現腦內「類澱粉」數值比率，可以直接反映失智病人的認知分級，該研究論文今年4月已發表於國際期刊。

台灣精神科名醫許景琦等8名醫生、1名教授，今年4月在國際期刊上發表一篇「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」的英文論文，獲得國際精神衛生會議特殊榮譽，許景琦12月受邀到法國巴黎舉行的科學論壇，擔任國際精神衛生及精神醫學會主講人！

許景琦表示，作為這篇論文的第一作者，最感謝中山醫大健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及國立清華大學的指導教授們的合作協力，他們以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心（NACC）20餘年來所搜集的4.6萬多個案例為對象，針對1,896個符合本實驗的案例，對照神經精神盤點問卷（NPI）後發現，「P－蛋白質／類澱粉42」與「T－蛋白質／類澱粉42」的數值比率，可直接反映失智病人的認知分級！

許景琦強調，2002年諾貝爾化學獎得主－日本田中耕一，曾於2018年發表關於阿茲海默症的研究報告，認為腦內類澱粉沉積與正子攝影的比較可達到診斷目的，這次他利用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，也獲得一樣效果，且診斷費用較低、結果更正確。

許景琦等人研究「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」論文，在今年4月獲刊登於國際分子科學期刊，此論文呈現的結果就是，將來可以用數字來為失智症作等級分辨。

身兼台灣觀光醫療發展協會理事長的許景琦，12月受邀參加在巴黎舉行的科學論壇，並擔任（Scicon X）國際精神衛生及精神醫學會議裡同題目的主講人，表彰他在精神醫療領域上的特別突破！

許景琦對主辦單位提出，除了希望在會場懸掛我國旗外，也要播放台灣民謠「安平追想曲」，感念胼手胝足在台南七股以扁擔挑鹽的曾祖父，挑起整個家族的重擔，扶養後代家人的成長跟興旺。許景琦代表台灣醫療界到巴黎發光發熱，現場的安平追想曲也會讓整個會場充滿濃濃的台灣味。