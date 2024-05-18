《航運股》長榮航空攜手中原大學 舉辦ESG永續創新設計競賽

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【時報記者莊丙農台北報導】長榮航空(2618)為落實企業永續精神，今年再度攜手中原大學舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，擴大邀請全國大專院校師生參賽；同時以企業永續理念為主軸，自5月17日至20日為期四天舉辦「飛‧淨未來」展覽，展出競賽優秀作品，以及長榮航空各項企業永續成果，期盼展現環保、創新、再生與教育的價值。

長榮航空每年有近1,200只以上各類型貨盤、貨櫃以及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品需進行汰換，因此於2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生思考如何妥善處置這些汰除貨盤櫃及附屬品，並且當作設計素材進行創作，最終吸引333件作品競逐，獲得熱烈迴響，因此今年擴大舉辦，並將作品移師松菸展出。

長榮航空總經理孫嘉明表示，航空業承載不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷的威脅，我們認為打造永續共好的生活環境刻不容緩，積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機以提供更卓越的低碳運輸服務。此次與中原大學二度合作，在去年的基礎下擴大至全國競賽，並透過『飛‧淨未來』展覽展現創作成果，讓參賽同學的優秀作品被更多人看見，更期盼這些創意未來有機會付諸實現。

今年競賽自1月9日開跑，共分為「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品的設計元素除了航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，此次還新增機上毛毯，以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，共有26所大專院校，近600名參賽者報名參加，由業界專業設計師資組成評審團嚴謹評分，最終選出120件決賽作品，並再從中挑選20件優秀作品進行頒獎，長榮航空也特別大手筆提供33張機票作為競賽獎項。