會考國文科文言文出題難 師曝答題技巧掌握2重點

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113學年度國中教育會考於18日舉行首日考試，下午登場的考科為國文。對於有考生反映，今年文言文考題比往年難，新北市立江翠國中國文老師陳恬伶認為，測驗古文考題的目的，是為了引導閱讀理解，今年該題重點為斷句，考生只要抓對句型與主詞，就能找到正確答案。

至於整份考題特色方面，單題有24題，題組包含8篇、16題，其中包含6篇白話文，2篇文言文，合計42 題，白話文有30題，文言文則有 12題 。

高雄市立旗山國中國文老師丁美雪分析，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗， 涵蓋重要學習觀念。取材範圍廣泛，難易適中，包含古今中外各項議題。

陳恬伶指出，特色試題部分，包含第17題的文言文斷句出題，題幹提供古文意旨，再要求考生依據文意判斷何者斷句正確；第10題則是判斷〈瑯琊台刻石〉秦篆，先給予篆體的特徵，判斷何圖為篆體；源於文學作品的考題，則包含作家張惠菁〈冬城〉散文、鍾肇政的知名小說〈魯冰花〉，均被納入題組。

陳恬伶也說，今年度國文科考題也結合重大議題，著重學科知識的應用性，包含題組2，來自於中研院「研之有物」網站，題組3則改寫自「地球超載日」網站；題組5改寫自〈台灣團隊研究辨識 Deep Fake 影片深偽技術的正邪之戰開打〉，以圖表呈現「人工智慧」、「機器學習」、「深度學習」三者關係，充分結合時事。