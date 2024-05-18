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賀總統就職 明華園總團台北「散戲」直奔台南開演

  • 中時即時 李怡芸
明華園總團《劍神呂洞賓》由孫翠鳳（右）壓軸飾演呂洞賓、藝華園團長陳子豪飾演漢鍾離。（明華園提供／李怡芸台北傳真）
明華園總團《劍神呂洞賓》由孫翠鳳（右）壓軸飾演呂洞賓、藝華園團長陳子豪飾演漢鍾離。（明華園提供／李怡芸台北傳真）

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為慶賀第16屆總統、副總統就職，520就職前夕安平開台天后宮、觀音亭、港仔尾社靈濟殿和全台金龍殿等安平在地廟宇，特別以辦喜事的心情舉辦「民安吉慶．南方有囍」活動，邀請三大歌仔戲團在林默娘公園輪番獻演慶賀，明華園總團獲邀於19日演出經典大戲《劍神呂洞賓》。

明華園總團長陳勝福表示，5月19日正巧是明華園總團跨界作品《散戲》在台北城市舞台四度巡演的首檔演出，為了趕赴盛會，特別把演出時間提前半小時，並一一聯絡買票的觀眾取得諒解，當天《散戲》演出之後，孫翠鳳將帶著主要演員直奔台南！「所以提醒大家如果有人看到一群古人在路上狂奔，請千萬不要被嚇到！ 」

《劍神呂洞賓》是明華園總團「八仙傳奇系列」的經典大戲之一，本次演出由明華園無敵小生孫翠鳳與一心戲劇團當家小生孫詩珮共同飾演呂洞賓，並特別邀請明華園藝術家族中的藝華園陳子豪及晨翎、繡花園董如玲、玄字團陳昕宇共同參與演出。 陳勝福說：「一天在南北演兩場大戲，我們真的是排除萬難，拚了！因為是國家辦喜事的重大演出，除了主要演員2個小時內要從台北趕到台南之外，戲碼選的是明華園經典大戲，真火、飛人之外加碼雷射光，前後台至少動員百人」歡迎民眾一起到台南與明華園共同創造520記憶！

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