阿龍抄襲案難抵網友砲轟 台文館道歉3度鞠躬

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台灣文學館實境解謎遊戲「阿龍」圖像陷抄襲風波，連日遭網友大力炮轟，台南市立委謝龍介斥出盡洋相，台文館長林巾力18日率館內幹部公開道歉，坦承一開始太相信廠商，除向對岸繪師「童年Nora」道歉，更提出6點作為，將提告廠商偽造文書與行使偽造文書罪嫌，抄襲案提賠償訴訟，2024年的合約也研議解約。

台文館阿龍圖像日前遭網友質疑抄襲大陸繪師「童年Nora」的「嗷嗚龍寶」作品，台文館不察廠商駐點人員撒謊，10日幫廠商提出偽造證據，反質疑大陸抄襲，遭到「童年Nora」透過網路提出原創證據打臉，廠商終於坦承抄襲，劇情反轉再反轉。遭網友連罵3天，謝龍介也斥台文館是「作賊喊捉賊」，將促新文化部長徹查到底。

林巾力18日3度鞠躬，向大陸的原創作者「童年Nora」道歉。她表示，全案就是廠商抄襲在先，持續欺騙館方，館方人員太相信廠商駐點人員的謊言，未能即時發現，才會對原創人產生誤會，強調未來原創人跨海提告，該負的責任絕不逃避。

此案是台文館創館以來首件抄襲案，林巾力指出，身為3級國家機構對文創作品應有絕對的要求，未來會針對智慧財產作品，建立嚴格把關機制，包括要求提供創作歷程，簽切結書。

台文館18日的公開道歉並未邀及廠商「蹦世界數位創意公司」參加，館方6點聲明對外負責，第1、將2018年至2024年與「蹦世界」的採購資訊，主動送請文化部政風處查核。第2、懲處台文館相關失職人員（館員送考績會、正、副館長自請處分）。第3、對駐點人員、廠商提告偽造文書、行使偽造文書刑事罪。第4、依採購法提報廠商拒絕往來。第5、對於出現抄襲的2023年合約提出賠償訴訟。第6、與廠商2024年的合約研議解約。

林巾力表示，會將這次教訓謹記在心，建立嚴格審查程序，以最高標準自我要求。