王品集團最強年中慶 送5折海陸豪禮、會員數放大5倍寵粉

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4月漲電價，5月要報稅，加上6月保險費，民眾荷包大失血。王品集團啟動年中慶，火速應援粉絲荷包，月底不吃土。5月20日至6月30日活動期間，全集團大方祭出5折券、買1送1寵客，民眾到各門店用餐出示品牌5折券截圖，可用特定優惠大啖指定菜色或套餐。另外，5月20日至24日，會員出示「王品瘋美食」App結帳，瘋點數回饋從3％變15％；綁定指定信用卡付款，還可享瘋點數22％回饋。

王品集團幫荷包補滿血，5月20日至6月30日，集團品牌齊力開跑，推5折券豪禮，讓粉絲開心大吃又能省荷包，民眾於活動官網截圖，到店消費出示畫面即享優惠。另外，擁有高人氣的吃到飽品牌「肉次方」與「嚮辣」，雙雙推出揪滿4人以上消費，憑券其中1客套餐享半價好康，最多能省下近800元。到人氣韓料「初瓦」消費多人套餐，單點「社長請客牛小排」現打5折。

王品集團旗下新品牌砂鍋粥中華料理「朝粥幫」，民眾到店內用消費套餐，出示5折券能以半價大啖原價1680元的「火焰生爆龍蝦」，現省840元。兩人同行到「王品牛排」用餐，可享半隻「法式焗烤龍蝦」買1送1，現賺625元。「夏慕尼」則是消費一客套餐，憑券單點松露鮑魚2顆，再加送2顆。「品田牧場」加碼內用消費套餐，單點「三味酥炸牡蠣」享5折優惠。從龍蝦到鮑魚、牡蠣，加菜不加價，愛吃海鮮的粉絲，可要把握機會省錢吃一波。

吃美食還能賺回饋，5月20日起一連5天，民眾到王品集團旗下餐廳消費，「王品瘋美食」會員享瘋點數回饋5倍送，會員回饋從3％變15％；付款使用瘋Pay電子錢包綁定指定信用卡付款，最高享瘋點數22％回饋豪禮。瘋點數1點可折抵消費1元，若以消費千元計算，等於現拿回饋220元。