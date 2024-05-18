資源莊冰店才列歷史建築就遭焚毀 文資委員建議解除列冊追蹤

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

地方文史工作者申請「竹東中油資源莊冰店」列為歷史建築，文化局列冊追蹤不到2個月，12日晚遭祝融付之一炬，新竹縣消防局鑑識人員現場會勘初步排除人為因素，初判為電器因素釀災，文化局18日邀文資委員會勘後，建議解除列冊追蹤。

文化局長章宗耀表示，該局1月29日受理民眾提報「竹東中油資源莊冰店及中油大禮堂」登錄歷史建築，3月14日召開新竹縣文化資產價值評估現場勘查暨審查會議，文資委員決議中油資源莊冰店及中油大禮堂列冊追蹤，未料，資源莊冰店發生火警，幸未波及中油大禮堂。

文化局依文資法相關規定，18日邀文資委員、提報人及土地所有權人至現場勘查，並聽取提報人與所有權人意見製作勘查結果紀錄後，召開審查會議討論。

文資委員認為，竹東中油資源莊冰店主要軸組木構件已嚴重焚毀逾90％，牆面骨架也毀損超過70％，現存屋面為鋼板已非原貌，且嚴重毀損，僅餘前廊柱梁，文化價值滅失，且無法依現存構件進行調查測繪作為修復之依據，建議解除列冊追蹤。

中油公司規畫未來可能重新修建冰店部分，文資委員建議中油公司，如欲仿舊重建，可參考歷史影像，並將冰店前廊尚存的油管簷柱予以保留，以為後續修復資材。

由於竹東中油資源莊冰店」尚有坍塌危險，文化局請民眾請勿靠近，會儘速完成審議程序，若民眾發現建造物有毀損情事，請立即協助通報文化局局文化資產科03-5510201分機600至610或竹東分局。