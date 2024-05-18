會考第二天民眾黨有遊行 1考場恐受影響教育部呼籲主辦方

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今年國中教育會考今天舉行第一天考試，共考了社會科、數學科、國文科及寫作測驗4科，考場秩序良好。民眾黨明天將在台北市舉行遊行，教育部呼籲主辦單位不要讓這場遊行影響到考生考試。

今年國中教育會考今天上午考社會科及數學科，下午考國文科及寫作測驗，各科缺考人數及缺考率分別為：社會科2243人、1.17％，數學科2216人、1.15％，國文科2295人、1.19％，寫作測驗232人、1.32％。

全國試務會統計，第一天考生違規事件，以「提前或逾時作答」為最多，初步回報約88件；其次為「隨身放置非應試用品」，約48件，整體應試情形良好。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行紀錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

國中會考明天將考自然科及英文科（含閱讀及聽力），其中12時05分到30分考英語聽力，而民眾黨下午在台北市北平東路的民進黨黨部前遊行，而民眾一旦提前集結或是主辦單位進行音響測試，可能會影響成功高中545考生應試。

教育部國教署長彭富源表示，已與主辦單位、台北市警方及台北市教育局事先溝通，全力避免遊行影響國中教育會考進行。

全國試務會再次呼籲考生，明日為國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題本及參考答案將於明天下午2時以後公布於國中教育會考網站（https：／／cap.rcpet.edu.tw）。