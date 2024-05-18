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鄧雨賢紀念音樂會再現經典 樂團、歌手輪番上陣展活力

  • 中時即時 羅浚濱
「2024鄧雨賢紀念音樂會－青．春．風」，18日在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園熱鬧登場，芎林國小合唱團帶來《先生个老風琴》。（羅浚濱攝）
「2024鄧雨賢紀念音樂會－青．春．風」，18日在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園熱鬧登場，芎林國小合唱團帶來《先生个老風琴》。（羅浚濱攝）

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「2024鄧雨賢紀念音樂會－青．春．風」，18日下午於芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園熱鬧登場，有芎林國小合唱團的客家歌謠，紀念鄧雨賢在芎林國小任教期間的春風化雨，也邀「溫蒂漫步」及「巴雀藝術」等團體帶來精彩演出，讓與會民眾享受結合經典與流行的民謠音樂會。

楊文科表示，今年為鄧雨賢老師逝世80周年，特別以「青．春．風」的年度策展主題，向鄧雨賢的經典音樂致敬，準備的曲目膾炙人口，將歌曲四月望雨用不同形式展現。

音樂會芎林國小合唱團與劉榮昌策展人帶來《先生个老風琴》，紀念鄧雨賢在芎林國小任教期間的春風化雨，接續由廣受年輕世代好評的「溫蒂漫步」開唱，新竹縣傑出演藝團體「巴雀藝術」以精湛弦樂，演奏多首鄧雨賢的經典歌曲。

創作新銳「柔米」和客語民謠樂團「打幫你樂團」詮釋今年度「2024新竹縣客語民謠歌詞獎」得獎作品；最後由高人氣創作歌手「陳忻玥」，特別清唱一曲〈望春風〉，喚醒大家對鄧雨賢音樂的悸動，為音樂會畫下完美句點。

文化局長章宗耀表示，「2024新竹縣客語民謠歌詞獎」以「四月望雨」四首歌曲填詞，「四季紅」由李宜諭以作品〈四季紅〉獲獎、「月夜愁」由李宜諭以作品〈月光下个掛念〉獲獎、「望春風」由王興寶以作品〈雙飛燕〉獲獎、「雨夜花」由鍾河吉以作品〈老來老〉獲獎，另由許順重以作品〈懷念〉獲得網路人氣獎。文化局欣見新作歌詞呈現當代客語的魅力，也讓鄧雨賢老師的作品繼續傳唱下去。

新竹縣,芎林鄉,鄧雨賢紀念音樂會

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