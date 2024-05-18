台中生活新美學「翻藝社」進駐台中文學館今開幕慶

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台中市政府文化局位於第五市場旁、台中文學館內的選品店「翻藝社」，今（18）日開幕營運，引進許多人氣名店進駐，店內的擺設與陳列充滿了美學氛圍！包括台中市文化局副局長曾能汀及市議員黃守達等人到場，共同打開這一棟日式歷史建築的藝文空間，一起見證重要時刻。

今日的開幕儀式，不僅標誌著「翻藝社」的正式營運，還象徵著台中市文化局在推廣文化藝術方面，邁出了重要的一步。

由湧脈文化創立的「翻藝社」品牌，精心挑選進駐廠商，目前進駐品牌包括專業進口文具『茶筆巷』、專營插畫家作品『八山文具』、台灣最美天然顏色『天染工坊』、堅持手繪溫度的『陶來福』、台中知名漆器及金際第三代『光山行』、台灣最環保的竹藝『破竹工作室』、純天然無添加物果乾『旅旅食光』、冰淇淋新獨創品牌『Chill Art小藝冰』、無毒無香料來自最天然的茶『太極餘韻』，以及最新潮的年輕設計師服飾品牌『Hardboiled』。

上述商品不僅是視覺上的享受，更是藝術的載體；此外，店內的擺設和陳列也充滿了美學氛圍，每一個角落都經過精心設計，一走進來就能感受到濃厚的藝術氣息，還有天然的檜木香氣。

為慶祝「翻藝社」開幕及世界博物館日，今日還特別舉辦「有藝事設計師市集」，雖是第一次舉辦，卻吸引許多人潮駐足欣賞，除邀請多位優秀的設計師齊聚一堂，這次市集也是一個購買手做精品的好機會，每位設計師都帶來了自己最得意的作品，從手工飾品、織品及精美的家居裝飾小物，總計25個攤位。

「有藝事設計師市集」不僅可與設計師交流，了解他們的創作理念和靈感來源，對於喜愛手作及藝術和設計的人來說，就是一場五感的享受；此外，音樂演出不間斷，開幕首日相繼接棒演出，由日月星辰、子沂IDYEE、蘑菇甜湯、迷火佛拉明哥、微笑先生曾寶明等。

湧脈文化表示，期待「翻藝社」能成為大家心中生活美學及設計師品牌聚集的最佳場所，營業日為每周三至周日10點至下午6點，歡迎民眾前來充滿人情溫度的台中文學館走走。