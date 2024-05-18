中壢「亂畫＆Run畫」　親子創作新景點

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桃園中壢最新親子景點「亂畫&Run畫」，是全台首創互動「沉浸式體驗」的行動繪畫藝術空間，除了好玩又紓壓的噴畫與流動創作，還能體驗面對自我的感動，一開幕就獲得親子滿滿好評。

在一場長達60分鐘的遊戲裡，會先穿上像是兔寶寶裝的防護衣、護目鏡和手套，來一場絕無冷場、精彩刺激的噴畫創作，扣下裝滿顏料的噴水槍，目標可以是畫布，也可以是身邊同行的夥伴，體驗真人版漆彈大戰，或是拿起水彩刷盡情的揮灑，也可以用顏料流動創作，替自己的流體熊、流體兔、小熊維尼等存錢筒，換上最酷炫的新外衣。

「亂畫&Run畫」是由操刀台南爆紅的無光餐廳「府城夜宴」團隊，用心推出的第二個體驗品牌，最擅長通過空間設計、情境引導，讓家人、愛人、朋友感情升溫，這個經典元素也融入在新品牌當中，在遊戲結束前10分鐘將有蒙眼彩蛋，工作人員會引導體驗者，緩緩走入沉浸式小精靈許願室，將心願送到目的地，在那裡，將可以和遺憾道別，還給自己一個更完整、強大的自己。

創辦人廖柏雄表示，他自5歲就失去爸爸媽媽，對於家庭的愛、情感收穫的經驗不足，也相當渴望。因此，在自己有能力創業後，他希望自己所帶領的每個品牌，都能當「增溫器」，讓彼此關心、卻不一定能表達出來的人們，更加珍惜一起相處的時光。

「亂畫&Run畫」開幕期間推出超值優惠，開幕價一人730元，，兩個大人還可免費帶一位3歲至17歲的兒童體驗，每人配備包括防護衣、護目鏡、手套、畫板或流體存錢筒、顏料6種、美術用品與噴水器，完成指定任務，更加碼贈送從6種顏料升級到10種顏料，滿10個大人，還有獨家魔王演出，射中魔王面具即可限量免費。

「亂畫&Run畫」3歲至12歲兒童需家長陪同體驗，預約或更多訊息可上Instagram（https://reurl.cc/MOjkyW）查詢。