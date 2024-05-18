小馬可仕：菲律賓大力捍衛領土 不受「入侵者」侵占

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菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）18日在出席活動時表示，菲律賓將「大力捍衛屬於我們的東西」，並隱約地提到了因海洋爭端而與中國日益緊張的關係。

據法廣報導，小馬可仕在對即將畢業的菲律賓軍官學校學員發表演講時說，對不尊重菲律賓領土完整的入侵者採取的行動，將以法律和作為國際社會守法成員的責任為指導。他提醒學員們維護菲律賓對其領土的權利，保護其領土的任何部分不被任何外國入侵者侵占。

小馬可仕在位於首都馬尼拉北部碧瑤市舉行的畢業典禮上致詞時說，那些轉移菲律賓人注意力和分散其警惕性的企圖，不應使新軍官們遠離國家面臨的威脅。他指出，這些任務包括確保菲律賓人民的家園安全、菲律賓領土的安全、抵禦威脅的強大防禦能力以及民主的活力和穩定。

小馬可仕表示，軍校畢業生也是國家努力解決各種問題的「入選者」。他提到了那些僵化思想已被厭倦戰爭的人們所摒棄的團體，以及針對侵略者所做的努力。

小馬可仕談道：「他們是不尊重我國領土完整的入侵者。我們將大力捍衛屬於我們的東西。但我們的行為必須始終以法律和我們作為國際大家庭守法成員的責任為指導」。他說，菲律賓應「抵禦不斷發展的威脅，這些威脅傷害我們的人民，侵蝕社會和政治信任」。

小馬可仕對238名畢業學員說：「我們將精於此道，靈活應變，隨時準備擊退這些威脅」。這位總統說，為了實現這些目標，學員們應做好準備，這促使他下令菲國防部和菲武裝部隊審查菲律賓軍官學校的課程。

路透報導指，雖然小馬可仕在18日的講話中沒有說明「入侵者」的身分，但馬尼拉和北京在南海的對峙不斷升級，包括中國海警船使用水炮造成菲方人員受傷和船隻受損、向菲律賓船隻發射軍用激光，以及在有爭議的水道上進行菲方所稱的「危險演習」。

5月15日，中國海警局發布第3號令，公布《海警機構行政執法程序規定》（以下簡稱《程序規定》），自2024年6月15日起施行。《程序規定》明確了涉案財物保管、處置要求，規範了罰款和行政拘留執行等內容。

其中包括，對涉嫌違反出境入境管理的外國人，具有 下列情形之一，經當場盤問或者繼續盤問後不能排除嫌疑須進一步調查者，經海警機構負責人批准可拘留審查：有非法出境入境嫌疑；有協助他人非法出境入境嫌疑；有非法居留、非法就業嫌疑；有危害國家安全和利益、破壞社會公共秩序或從事其他違法犯罪活動嫌疑。

《程序規定》指出：「實施拘留審查，應當出示拘留審查決定書，並在二十四小時內進行詢問。拘留審查的期限不得超過三十日，案情複雜者，經上一級海警機構批准可以延長至六十日」。

據菲律賓《每日詢問者報》報導，菲律賓眾議院議長羅慕德斯（Ferdinand Martin Romualdez）18日譴責中國海警在西菲律賓海（菲律賓對在其專屬經濟區內的部分南海海域之稱呼）拘留外國公民的命令，稱這是有爭議水域「緊張局勢的公然升級」。羅慕德斯是小馬可仕的表弟，立場與馬尼拉當局相近。

羅慕德斯稱，中方的行動「公然違反了國際法和管理南海的既定準則」，包括菲律賓在內的多個國家在南海都有重疊的領土主張。羅慕德斯說道：「中國咄咄逼人的公告公然加劇了西菲律賓海的緊張局勢。這些單方面行動公然違反了國際法以及指導菲律賓和其他在南海有主權主張的守法國家的既定準則」。他指出，菲律賓不會坐視其主權受到威脅。

羅慕德斯稱：「菲律賓眾議院不會容忍在我國專屬經濟區（EEZ）內拘留我國公民或漁民的任何行為。我們將堅決捍衛我國主權，確保我國人民的安全和權利」。

羅慕德斯強調遵守國際裁決和規範的重要性，特別是海牙常設仲裁法院2016年的裁決，該裁決宣布中國在南海的全面主權主張無效。中方不接受、不承認該裁決。羅慕德斯說：「中國必須尊重國際裁決，作為國際社會負責任的一員行事，而不是單方面強加自己的法律並霸凌其他國家」。