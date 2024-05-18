「卡娜赫拉」粉紅兔兔和P助沙發椅　療癒預購中

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喬福樂活股份有限公司（Fulux弗洛克）為日本CELLUTANE的臺灣總代理，今年再度帶來日本人氣插畫家卡娜赫拉獨家官方授權商品「卡娜赫拉的小動物」。這次推出的「粉紅兔兔與P助沙發造型座椅」自4月30日開放預購以來，在臺灣展現驚人的人氣，僅預購首週就在卡娜赫拉的相關討論群組中熱議，成為今年度臺灣最熱門的卡娜赫拉周邊家居商品。

「粉紅兔兔與P助沙發造型座椅」巧妙地將卡娜赫拉插畫的人氣角色「粉紅兔兔」與「P助」融入沙發椅的設計。座椅採用優質棉絨材質製成，不僅看起來毛絨絨萌翻天，坐起來也相當舒適柔軟。這款沙發椅產品頁的粉嫩色調與可愛造型，無疑能為居家空間增添活力與溫馨，為忙碌的現代人打造一個溫馨舒適的小天地。

本次限量預購，粉絲反應超乎預期，即將到達第一批次預購量，更是印證大家對這款萌物的熱愛。喬福樂活表示，公司難能可貴取得臺灣獨家銷售權，將一如既往提供最優質的服務與體驗。

熱賣中的「粉紅兔兔與P助沙發造型座椅」預購活動將持續到2024年6月15日，首波預購價格為5,580元（原價 NT$6,480）並加贈熱賣超萌商品「荷包蛋毯」（價值840元），粉絲不用花費高價找代購，即可在臺灣購買到卡娜赫拉官方授權商品，對於喜愛卡娜赫拉的粉絲們，這無疑是入手超萌家居良品的大好機會。據悉，此次預購活動完售後，公司也將視狀況考慮進一步增取授權量。