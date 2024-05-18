展現永續績效 ESG年度榮譽台灣企業永續獎徵件

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鼓勵各企業、民間團體與政府機構透過正向競爭持續優化永續作為，發揮更大的社會影響力，由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦「2024 TCSA台灣企業永續獎」即日起開放報名。配合上市公司申報報告書期限延後，今年「永續報告」、「永續綜合績效」與「永續傑出人物」等三類獎項延長徵件，開放更多單位踴躍角逐年度永續榮譽。

自2007年開辦以來，TCSA台灣企業永續獎今年進入第17屆，已經成為台灣境內規模最大的永續獎項。統計歷年累計參獎單位達731家，年營業總額或預算總額與2022年國內GDP比值為140%，不僅是各企業組織展現永續績效的最佳舞台，更成為國內外投資機構與法人ESG投資的重要參考指標。

TAISE董事長簡又新欣慰，TCSA不僅以正向力量帶動許多企業和組織積極深耕永續治理、開創出許多具體創新永續行動，堅持導入與國際接軌的評審標準，更引領許多台灣企業屢獲DJSI道瓊永續指數、CDP碳揭露評級、S&P永續年鑑等國際評比肯定，甚至居同業世界冠軍。

「2024 TCSA台灣企業永續獎」區分「永續傑出人物」、「永續綜合績效」、「永續單項績效」及「永續報告」四大獎項，其中「永續單項績效」依據ESG不同面向，共設置氣候、水資源管理、循環經濟、人權實踐與發展、永續供應鏈、社會共融、性別平等、職場福祉、高齡友善、資訊安全、創新成長、透明誠信、人才發展與創意溝通等14項目，獎勵在個別面向具標竿與領導地位的單位。

TAISE獎勵委員會表示，不同於往年各類獎項合併報名，今年因應證交所修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，規範各上市公司於8月31日前申報永續報告書，「永續報告」與「企業綜合績效」獎項報名期限延後至9月20日截止收件，但如欲角逐「永續單項績效」，則須於8月10日前報名繳件。

向國家社會永續發展具特殊貢獻的領導人物致敬，TAISE也號召各界於9月20日前踴躍推薦在所屬領域居樞紐地位、貢獻和影響力的「永續傑出人物」，頒發永續標竿榮耀。

「2024 TCSA台灣企業永續獎」即日起開放註冊報名，詳細簡章可上TCSA網站查詢：https://tcsaward.org.tw/tw/about/selection/2024-TCSA。