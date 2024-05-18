2024大聯大女子高爾夫公開賽 帕查拉朱達奪冠

2024大聯大女子高爾夫公開賽今日5/18（週六）於楊梅揚昇高爾夫俱樂部展開最後回合賽程。在逼近體感溫攝氏35度的艷陽下，本日眾女將，特別是保持在領先組內的好手們僵持不下的戰況就如同場上氣溫般熱烈。前三回合始終保持爭冠氣勢的泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan），早上出發後始終沉著面對每桿擊球，在接近零失誤的絕佳手感，並且在其他選手後半場陷入麻煩的球運加持下，最終以單回合67桿、四回合總和277桿成功衛冕冠軍。本屆為帕查拉朱達繼去年之後二度於大聯大女子高爾夫公開賽封后，賽後她笑擁鋼鐵大大冠軍盃，同時也獲得高達新台幣240萬元的冠軍獎金。

前9洞與帕查拉朱達持續並列領先的安禾佑，由於下半場球運不佳無法在連續的關鍵球洞順利救Par，最終惜敗以單回合72桿，四天總桿281桿成績，與台灣選手石澄璇、王莉甯、日本選手荒川侑奈（Yuna Arakawa）一同並列第2名結束本週旅程。業餘選手吳純葳則繳出平標準桿的72桿成績卡，賽後以總桿數287桿，並列第18名成績獲頒本屆最佳業餘球員獎。

泰勢力扭轉戰局 冠軍盃無緣留在台灣

今早出發後不斷對自己心戰喊話的帕查拉朱達，今天整體狀態明顯比昨天更為理想，由於整回合透過絕佳的開球上球道率以及在果嶺上紮實的路線掌握，本回合演出5鳥0柏忌，愈打愈順手的她在後半段更持續拉大與對手之間的差距，最後成功掄元取得豐碩勝果；帕查拉朱達回顧本日優異表現時表示：「今天站上球場我就信心十足，覺得自己一定能辦到；賽前我早就將之前發生過的失誤忘得一乾二淨，不要去想過去也不要去臆測未來，我要求自己一定要專注在每個當下，好好打每一球，或許今天也出現一些沒推進的失誤，但我就是盡可能不去因此影響心情，最後證明我做得很好！」生涯首次衛冕成功的帕查拉朱達今天上球道率幾近百分之百，開球感覺比前幾天都來得更好，此為她今天大獲成功的首要原因；唯一失誤是第6洞開球至球道左側，擊球後她心想這球應該會進樹林，但上帝的眷顧下這球中樹之後又彈回球道，助她之後順利推進小鳥，因此他開始相信今天自己絕對會大展鴻圖，信心滿滿的她也始終相信桿弟給予她的所有建議。這是帕查拉朱達個人繼上個月菲律賓ICTSI路易西塔女子邀請賽後的今年第2冠，同時也是她在台巡賽迄今累積的第5勝，賽後她開心的表示會好好將高額冠軍獎金存進銀行，並且在未來繼續以熱愛高爾夫的態度貢獻球技。

出發前被視為本屆奪冠熱門人選之一的安禾佑，自第1洞抓下博蒂後，旋即連續救平標準桿直至前9洞結束，這成為她無法與對手們拉開距離，甚至後半段遭到逆轉的致命傷之一。「前9洞兩個5桿洞（第6、9洞）兩桿都成功送到果嶺邊，最後都沒能推進小鳥，所以開始影響到士氣，儘管沒有出現3推，但關鍵時刻的推桿感覺都差那麼一點，尤其看到實力堅強的P.K.持續穩定表現，我的心情更受到影響，後面更難放開來把自己的優勢打出來。」安禾佑對自己部分推桿的運氣感到意外，像第11洞的果嶺約20呎左右的第一推（推太短）出狀況，她也坦承這洞果嶺真的不好推，整回合她共推了33推確實沒昨天那麼理想，這也是她今天名次稍微下滑的主因。安禾佑回顧自己轉入職業後並沒有太多機會在決戰日打進領先組，本屆是第一次能和帕查拉朱達這樣強勁的對手僵持到最後，同時透過對方所展現的實力和經驗也能夠讓自己檢視出需要再加強的地方，她覺得頗有收穫。

較早完成比賽和繳卡的日本選手荒川侑奈則是藉由本日最佳成績之一的66桿順利擠進並列第2名行列，本日果嶺上手感好到上演極優異的27推為她取得佳績的主因。對於這位於2022年11月正式獲得TLPGA台巡賽參賽資格的女將而言，能夠來台灣打球確實是相當愉快的體驗，特別是這次比賽順利搶進領先榜相當前面的排名，更令她感到驚奇，「比起頭兩回合的狀態來說，我今天表現很順利，也慢慢能夠適應這裡的果嶺，特別是經過手感的調整，成績也漸入佳境。今天前半段手感沒有不好，只是手氣差那麼一點點，幾次推桿留在洞邊沒進，但進入後9洞之後運氣似乎一直到來，我也愈來愈具信心，到了第18洞我才望了一下計分板，心想如果推進，排名就能快速上升，所以我很小心的處理這次推桿，最後如願推進，讓我開心結束這次賽程。」過去未能順利取得日本正巡和次巡參賽資格的荒川，來到台灣打球後情緒也變得更理想，場上成績也跟著好起來，去年在台巡賽共有7場比賽打進前10名，特別是去年大聯大女子高爾夫公開賽更拿下獨居第3名佳績。除此之外，她也透露從去年開始就有粉絲在每場比賽到場為她加油，更讓她深信來台獻技是正確不過的決定。

同樣以並列第2名結束比賽的石澄璇今天共有15洞標準桿上果嶺，她認為主要是今天開球揮桿感覺和結果都沒有很好，方向性稍有偏離，全場只有9洞安全上球道，推桿雖然累積了32推，但果嶺上的判斷和手感不至於太差，主要是木桿和鐵桿的發揮沒有昨天來得好，儘管不至於離譜，但都未能為第一推創造輕鬆推進小鳥的理想距離。「到了後9洞後揮桿節奏開始變得倉促，球運也比較不好，所以也未能追上差距，真的有點可惜！」繼2020年緯創女子公開賽後度過3年多冠軍荒的石澄璇，本日上午保持平常心讓名次維持在領先組內，盡力讓自己每桿執行到位，當她歷經去年受傷之後揮桿動作也經過一些調整，雖然手感沒有以前那麼火燙，但球路卻比過去更穩定，能夠打出更一致的左弧球；透過這次的好成績，她期許未來自己能夠保持健康，為生涯繼續創造更輝煌的紀錄。

後半場也順利擠進領先榜前兩名之內的王莉甯，則認為今天開球無法發揮得很精彩，很容易往左飛，「像第5洞我第一球就開到左邊，我就開始擔心昨天雙柏忌的狀況會再重演，但幸好這顆還在好處理的區域上，但最後還是未能成功救平標準桿，所以中間開球的方式就開始改變，改採號數較小的球桿開球，接下來一桿再換成較大號的球桿接力，所以後面Tee shot就開始穩定下來；今天有11洞標準桿上果嶺，但第二桿以後的球位運氣比昨天更好，所以連帶讓果嶺上的位置更棒，總共只有26推！」

明年獎金再加碼 一鳥一樹亦將持續推動

今天5/18頒獎典禮上，大聯大控股執行長張蓉崗率先發表演說，他表示：「對於未來的大聯大女子高爾夫公開賽，大聯大控股承諾會持續舉辦下去，同時為了吸引更多台灣和海外選手參與，我們還會將總獎金繼續提高，今年是新台幣1200萬元，明年我們將加碼至1500萬元，所以不只期許國內外選手踴躍參賽，我期待未來台灣高爾夫比賽能愈辦愈好，吸引到更多企業加入贊助行列！」

大聯大女子高爾夫公開賽賽事總指揮陳國源也在隨後致詞時指出：「本屆賽事5天一共累積了1287棵樹，未來會在武陵農場附近的園地實現，明年我們也將持續推動這項計畫。」大聯大控股今年與慈心基金會合作，透過「一鳥一樹」規劃，除推動可供選手們更大的競爭舞台，也將秉持著ESG（環境保護、社會責任及公司治理之永續投資）方針，努力為自然環境貢獻心力。

TLPGA台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長，也透過致詞表達對冠名贊助企業、揚昇球場的支持，以及所有選手們的努力付出感謝之意：「透過剛剛張蓉崗執行長以及陳國源賽事總指揮宣布的好消息，對所有選手而言應當感到十分振奮！大家勢必摩拳擦掌，引頸期盼明年大聯大女子高爾夫公開賽的到來。經過四回合的激烈角逐，第五屆大聯大女子公開賽在今天順利成功圓滿完成，我要恭喜贏得這場千萬級大賽的冠軍選手帕查拉朱達以及最佳業餘選手吳純葳。同時我也要代表協會感謝大聯大控股黃偉祥董事長及所有協力贊助夥伴們，堅定支持TLPGA推動台灣女子高球運動與世界接軌的理念，冠名贊助這場媲美歐巡規格的國際賽事，幫助台巡賽提升在國際間的地位。我也要感謝揚昇球場許典雅董事長和黃美蘭總經理帶領的球場團隊，以及所有參與賽事的協力夥伴及媒體朋友的報導，謝謝大家，我們明年見！」

揚昇高爾夫鄉村俱樂部黃美蘭總經理也隨即為本屆賽事提供完美註解：「四天比賽順利結束了，過程中我也開心看到許多旅外選手返台參賽，讓賽事氣氛變得更加完美。我認為比賽的傳承意義很重要，所以每位選手的表現至關重要；當然贊助企業對於選手們發揮舞台所起的作用也相當關鍵，而大聯大明年也將把總獎金提高到1500萬元，這對我們揚昇球場而言也同樣具有鞭策和鼓勵的意義；今年完成本屆賽事後，我們也要持續努力把球場維持在最佳狀態，希望選手接下來會有更出色的成績，也歡迎球員前來揚昇練球，我們的大門隨時為妳們敞開，並且為大家提供最佳的練球環境！」

5/18決賽日，今天5/18晚間也將進行電視重播，無法到場加油的球迷朋友，可透過MOD博斯高球二台、TLPGA官網與博斯YouTube頻道平台播出。MOD博斯高球二台賽事重播時間如下：5/18晚上20:00-00:00。