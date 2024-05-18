美國NBA東西區冠軍賽 運彩會員投注滿額可參加預測賽抽大獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國職籃NBA季後賽正如火如茶舉行，東西區冠軍賽門票本周即將產生。中華民國運動彩券經銷商公會今（18）日發布新聞稿宣布，為了尋求強運的預測高手，只要參加指定證號93181001網路會員，且投注滿5萬元，即可獲得參加預測大賽，有機會抽大獎。

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇表示，只要是93181001網路會員，NBA季後賽東西區總冠軍賽期間，投注運彩開盤的NBA賽事，不限金額，即可抽iPhone 15；此外，東西區冠軍賽期間內，投注5萬元以上的「93181001運彩玩家」，還有機會獨得3萬元禮券。

何昱奇表示，台灣運彩進入第三屆，增加許多玩法與彩迷互動，除了國際賽事，本土的籃球與棒球各聯盟也推出許多創舉，4月份T1中信特攻與台新戰神，大巨蛋門票賣破1.5萬張，台灣運彩首度開盤台灣職籃。

此外，5月份中信兄弟主場迎戰統一獅的賽事，首度開放中職單場，本場台灣運彩開放的七種不同的投注玩法，包括賽前投注讓分、不讓分、大小、單雙等四種玩法，以及場中投注的不讓分、讓分、總分大小；對於經銷商和彩迷來說，是一個正面且受歡迎的變化。

運彩公會持續透過抽獎活動，增加民眾對運動彩券的興趣，更為運動彩券的銷售和市場推廣，增添運彩基金幫助體育選手。何昱奇說，台灣運彩第三屆預估能達到「挹注國家運動發展基金超過538億元」，運彩公會身為行業領頭羊，更加謹慎力求完善，提升全民關注。

何昱奇強調，美國職籃NBA季後賽正如火如茶的舉行，運彩公會為尋求強運的預測高手，只要參加指定證號93181001網路會員，且投注滿5萬元，即可參加預測大賽。

從東區與西區冠軍賽開始預測：限定預測台灣運彩讓分盤及大小分盤；並加入運彩公會line@貼出預測項目，只要預測10注成功，即可獲得禮券3萬。

此外，NBA東西區冠軍賽開打後，每天限定預測2注，只要能完成任務5天預測十注皆過關，即可單獨獲贈3萬禮券大獎，限額5名。（如超過5個名額即抽籤決定）。

如果以上都沒人完成任務預測十注中十者，運彩公會依據預測勝率取前三名，第一名禮券1.5萬、第二名禮券1萬、第三名禮券8,000。