國中會考登場 彰化2件考場違規

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113年國中教育會考在今、明2日舉行，彰化縣今年有1萬127名考生，分別於14個考場應試，今日合計有56名考生缺考，另有2件考場違規，包括提前翻閱試題本及鐘響後逾時作答，縣府表示，缺考者已透過12年國教、完全免試等多元升學管道錄取學校，違規紀錄須待考試結束後，經考區試務會及全國試務會召開會議確認。

國中會考是每1位國中畢業生必須參加的學力檢測，也是求學歷程中第1場大型考試，為了鼓舞考生，線西國中安排在考前誓師精神喊話，彰安國中則讓考生過龍門，期許考生順利通過考驗魚躍龍門，陽明國中師長也在考前高舉手拿牌為考生加油打氣。

國中會考今日考試科目為社會、數學、國文、寫作測驗；明天考自然、英語閱讀、英語聽力。彰化縣長王惠美關心考生，為免影響考生，提前於昨日下午考場開放時間，巡視考場試務準備情形，希望「考生安心、家長放心」，讓考生順利應考，她也祝福考生都能考出亮眼的理想成績。

縣府提醒考生，考前務必再次檢查是否攜帶准考證、黑色墨水筆、2B鉛筆、修正液或修正帶等應考文具，但不得將量角器、電子產品等非應試用品攜入試場，若不慎攜帶，應於考試開始前放置於試場前後方，電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。