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「520」登記結婚超熱門 桃園觀音戶所推結婚專區

  • 中時即時 賴佑維
「520」向來是熱門結婚登記日，桃園市觀音區戶政事務所趕在520前夕推出全新結婚專區。觀音區是濱海之鄉，擁有國定古蹟白沙岬燈塔及獨特風車景觀，結婚專區巧妙融入觀音特有風情，以湛藍為主色系，融合「燈塔、風車、海岸」等特色，打造出海島婚禮的浪漫氛圍。（桃園市民政局提供）
「520」向來是熱門結婚登記日，桃園市觀音區戶政事務所趕在520前夕推出全新結婚專區。觀音區是濱海之鄉，擁有國定古蹟白沙岬燈塔及獨特風車景觀，結婚專區巧妙融入觀音特有風情，以湛藍為主色系，融合「燈塔、風車、海岸」等特色，打造出海島婚禮的浪漫氛圍。（桃園市民政局提供）

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「520」向來是熱門結婚登記日，桃園市觀音區戶政事務所趕在520前夕推出全新結婚專區。觀音區是濱海之鄉，擁有國定古蹟白沙岬燈塔及獨特風車景觀，結婚專區巧妙融入觀音特有風情，以湛藍為主色系，融合「燈塔、風車、海岸」等特色，打造出海島婚禮的浪漫氛圍。

「這就是我們認識的海灘！」，新人陳先生和黃小姐興奮的說。黃小姐回憶，5年前，他們一起參加公司的淨灘活動，海邊又冷風又大，當天她身體不舒服，當時還是同事的老公，一路陪伴、細心照顧，因此開啟了兩人的緣分。兩人是第一對結婚專區拍照的新人，登記當天看到以觀音海岸為主題的結婚背板，瞬間勾起他們相識的過程，直呼實在太巧，開心的在背板拍照前拍照，留下珍貴紀念。

民政局局長劉思遠表示，因應民眾的需求，民政局近年來積極更新結婚背板，為新人打造獨特、夢幻的結婚拍照專區。112年完成桃園、中壢、蘆竹、大園、龜山、新屋、觀音、復興等8個戶所，今年楊梅、龍潭戶所也更新完成，大溪及八德戶所目前已在規劃中，其中，平鎮戶所舊廳舍因為空間不足,暫無設置，待新廳舍完工也將規畫。

觀音區戶政事務所主任李彩華表示，近年來，隨著航空城重點發展帶動草漯重劃區的興起，吸引了外縣市居民移居桃園，觀音區人口持續增加，自108年至113年增加6,877人，成長率約10％，成為年輕人移居桃園市的熱門區域之一。

「就像在希臘舉辦婚禮!」，以海洋風情為主題的結婚背板，彷彿小型攝影棚，不僅新人搶拍，就連阿公、阿婆也特地帶著孫子前來拍照，受到民眾熱烈迴響。結婚專區將在5月20日正式亮相，並提供特別的「慶祝好禮」，只要於5月20日當天，至觀音戶政事務所辦理結婚登記的新人即可獲得，慶祝他們完成了人生中的重要里程碑。

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