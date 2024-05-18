改善交通直接跟市府說 高市交通局辦工作坊與市民對話

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高雄市交通局為改善交通安全，今天上午舉辦「行人交通安全改善許願池X工作坊」活動，邀包含學生在內等各行業到場，面對面針對行人安全討論交通議題，交通局承諾會依照討論意見，納入未來改善參考依據。

高雄市交通局表示，近年高雄以「人本交通」為重點施政項目，近年除大量設置放大型行人燈使長輩看得更清楚、行穿線退縮劃設以提供車輛停讓行人空間外，多條大眾運輸場站周邊的道路如大順路、瑞隆路等，也陸續改善校園、易肇事路口，為行人規畫安心駐足的空間。

有學生針對大賣場周邊人行道提出，指賣場周邊易有機車行駛，提出因部分賣場機車停車區都是全開放式，沒有固定出入口，因此停車場外的人行道就變成機車族頻繁穿梭的區域，易與行人發生擦撞。另有多位民眾提出設置行人庇護島，增設左轉專用道及人行道及道路整平等，提供用路人安全的通行空間。

出席工作坊的高雄市議員張博洋表示，三民區如大樂、家樂福等大型賣場確實都有類似問題，建議可參考成功路家樂福設置專用出入口改善，也認同工作坊能帶來雙向交流，除了讓市民對交通設計更加認識，可研議常態舉辦。

交通局說，工作坊活動獲民眾，透過民眾參與過程提出不同的想法，激盪出更多面向交通安全改善方式，都是難能可貴意見，承諾會成市府未來政策規畫，改善交通的重要參考依據。