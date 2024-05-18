波音吹哨者離奇身亡 死因公布結案！生前留言曝光

【中時新聞網 栗筱雯】美國波音公司民航部門問題爆不停，近期陸續有吹哨者揭發波音與供應商諸多問題。曾於波音任職長達32年的吹哨人巴內特（John Barnett）今年3月被人發現死於車內，震驚全美，友人宣稱他生前發過不自殺聲明。美國南卡羅來納州查爾斯頓警方周五（17日）公布驗屍報告，巴內特是自戕身亡。家屬與波音公司並未立即回應。
綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、有線電視新聞網（CNN）17日報導，62歲的巴內特死於3月9日，陳屍地點是美國南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）假日飯店（Holiday Inn）停車場一輛卡車裡，身上有槍傷。當時巴內特在查爾斯頓持續為波音安全問題相關案件作證，案發當天律師一直等不到巴內特到庭，警方派員到飯店查看之後才發現他已死亡。警方最初報告稱，車裡搜出一紙像是遺書的紙張，寫滿痛批波音字句與對於家人朋友的愛。
巴內特的律師3月12日表示，當事人即將結束作證程序，精神狀況良好，並未發現任何自我了斷跡象，「沒人會信」，律師團隊要求警方全面詳查並公布結果。查爾斯頓警方周五公布的郡立法醫辦公室驗屍結果顯示，巴內特頭部近距離中彈，右手有一把槍，他「明顯」死於自殺，彈道分析顯示子彈是由「死者手裡的槍枝擊發」。
警方在卡車前座還發現一本筆記，筆記本有巴內特的指紋，內容顯示他「正經歷極為痛苦時期」的跡象。警方也發布了在車裡找到的一頁紙張，上面寫了許多痛罵波音公司的字句，例如「去他X的波音！」、「願那些毀我人生的王X蛋身敗名裂」、「願波音付出代價」、「讓我面朝下埋葬，好讓波音跟那班說謊的高階主管親吻我的屁股」。
巴內特也針對調查系統爆發怒火：「吹哨人保護計畫砸鍋了！」、「整個檢舉系統砸鍋了！我也是！」、「美國不團結就等著滅亡」。此外，他也對家人與朋友留下隻字片語，例如「我撐不下去了！夠了！」、「我愛你們所有人」、「我很平靜」、「我寫這些字句時真的沒喝醉」。
查爾斯頓警局發言人表示，警方感受到本案仍其敏感且與大眾利益有關，調查過程以事實與證據嚴加執行，不受外界臆測與壓力干擾；調查人員接獲彈道分析報告後宣布結案。波音公司上月表示，巴內特2017年提出的品管問題已獲審查且解決，巴內特去世令波音悲痛。
巴內特2017年以壓力為由向波音遞出辭呈。他任職波音32年期間的最後7年擔任品管經理，對於公司運作方式產生擔憂，曾舉爆南卡787 Dreamliner客機製造廠問題。辭職之後，他在2021年提告，指控波音有一連串安全問題，包括有鈦金屬雜屑掉進電線線路、氧氣面罩有缺陷、管理層逼他取巧省事。
巴內特的弟弟表示，哥哥生前對他說過，波音不僅沒有解決他提出的疑慮，反而採取報復手段，「在會議中給他難堪，或者高聲斥責」，但哥哥決不是會退縮的人，「他自認努力做該做的事，但這也令他備感苦惱，因為沒人想聽」。家屬表示，巴內特舉報的案件預計9月開庭審理。
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