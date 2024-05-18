史瓦帝尼國王帶著財經內閣、央行總裁一起訪台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外交部表示，我國非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世陛下（H.M. King Mswati Ⅲ）偕王妃芙姬雅妮殿下（Inkhosikati LaFogiyane），應政府邀請18日至23日來台訪問，出席我國第16任總統、副總統就職典禮。

搭乘專機來台的王恩史瓦帝三世，是1986年即位以來第19次訪台，此次隨行成員除多位史國王室成員，還包括外交暨國際合作部部長戴柏莉（H.E. Pholile Shakantu）、商工暨貿易部部長庫馬羅（Hon. Manqoba Bheki Khumalo）及中央銀行總裁蒙尼斯（Dr. Phil Mnisi）等內閣部會首長。

外交部表示，恩史瓦帝三世國王這次訪台期間，重要行程包括出席我國第16任總統、副總統就職典禮、第15及16任總統國宴，與我國新任總統會談，亦將見證台史兩國簽署多項合作文件，會晤史瓦帝尼駐台名譽總領事南緯實業董事長林瑞岳，及華南銀行副董事長林知延等。

台史合作文件簽署方面，台灣金融研訓院已規劃，5／21將與史瓦帝尼王國中央銀行簽署備忘錄，預定主要貴賓包括史國央行總裁（Governor, Dr. Phil Mnisi）、史國央行營運長( Chief Operations Officer, Mr. Mfan’Fikile Dlamini）、史國央行董事會主秘暨法務主管等。

外交部西亞及非洲司表示，我國與史瓦帝尼王國建交超過55年，雙方已成為彼此重要的發展夥伴。外交部對於恩史瓦帝三世國王及史國政府歷年來持續在國際場域為我國發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等重要國際組織及相關機制表達誠摯感謝，並將持續深化兩國密切友好的合作關係。