金屬狂潮來襲 金銀銅價齊創高

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中國祭刺激措施救房市，此外美元因降息預期升高走軟，金屬市場狂潮再起漲勢齊發，17日金銅價格皆創收盤歷史新高，白銀價格突破30美元大關，攀上11年高點。紐約期油本月首見收在80美元之上。

17日倫敦現貨金價漲1.5％，收在每盎司2,412.83美元，接近4月12日觸抵的歷史高點2,431.29美元。本周周線收紅，漲幅逾2％。

紐約商品交易所（COMEX）6月期金，收漲1.3％報2,417.4美元，刷新歷史收盤高點。7月期銅收高3.6％，以每磅5.05美元作收，改寫收盤歷史新高。

COMEX7月交割白銀期貨價，收漲4.6％報每盎司31.26美元，寫下2013年2月8日以來收盤新高。

道明證券大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）指出，即便美元與美債殖利率走揚，金價還是在漲，看來中國振興房市措施有推一把，其他基本金屬也是行情大好。

Libertas財富管理集團總裁庫斯（Adam Koos）表示，經濟不確定性推升避險資產需求，供應鏈斷鏈影響供給，再加上工業需求增強，尤其是綠色科技，帶動黃金、白銀和銅價大漲。

庫斯指出，金銀價格確實常隨美元走疲而走揚，但近期漲勢也可歸因於對總體經濟的擔憂，以及投資人對資產配置多元化的需求。

分析師表示，黃金、白銀這類美元計價的金屬價格，近期因美元疲軟獲得更有力支撐。ICE美元指數上周周跌0.8％，本月以來跌1.7％。

然美元走軟非金屬價格飆揚的唯一原因。RJO Futures資深市場策略師卡魯索（John Caruso）認為，電動化需求及美國政府財政赤字占GDP6％，也是帶動金屬行情水漲船高的共同主因。

全球前兩大石油消耗國中國和美國的經濟指標強勁，可望帶旺需求，布蘭特期油周線3周來首度翻紅，紐約西德州中級原油期貨（WTI）則是本月來首見收在80美元之上。

17日布蘭特期油收漲0.9％，報每桶83.98美元；WTI收漲1.1％，以80.06美元作收。布蘭特與WTI分別周漲1％、2％。