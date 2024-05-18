劍及履及！ 大陸多地調降個人住房公積金貸款利率

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大陸央廣網18日報導，中國人民銀行（大陸央行）17日發布關於下調個人住房公積金貸款利率的通知，自2024年5月18日起，調降個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下和超過5年首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35％和2.85％，5年以下和超過5年第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775％和3.325％。北京、上海、湖北、江西等多地18日已開始執行。

大陸央廣網報導，北京住房公積金管理中心稱，目前北京已執行貸款利率調降。工作人員進一步解釋，對於18日前已經發放的個人住房公積金貸款，仍執行原個人住房公積金貸款利率標準，自2025年1月1日起執行調整後的個人住房公積金貸款利率標準。對於2024年5月18日前已受理未放款的和2024年5月18日(含)後受理的個人住房公積金貸款，執行調整後的個人住房公積金貸款利率標準。

此外，北京住房公積金管理中心指出，貸款人無需另外申請，貸款利率會自動下調，若貸款人不更改每月還款金額，則會自動計算為多還本金，少還利息。

據不完全統計，上海、湖北、江西等均已宣布下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。上海市公積金管理中心明確，18日以後發放的貸款執行調整後的利率；18日之前已發放的貸款，貸款期限為1年的，執行原借款契約利率，貸款期限在1年以上，自2025年1月1日起執行調整後的利率。

截至18日上午，湖北17個市州已全部下調個人住房公積金貸款利率。此外，湖北住建替貸款人算了一筆帳，例如，小張打算申請90萬元（人民幣，下同）貸款購買首套住房，還款期限20年、等額本息還款方式，如果使用原來的3.1％利率計算，他每月需支付5036.55元。但使用下調後2.85％的利率，他的月供將減少至4924.07元，每月節約112.48元，20年總計可以節省26996.04元。

此外，四川省成都市、遼寧省大連市、河南省省直機關住房資金管理中心與河南省鄭州、洛陽、開封、信陽等地也發布消息明確下調個人住房公積金貸款利率。