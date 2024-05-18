台日友誼步道揭牌 基隆淡蘭暖東峽谷步道與國際接軌

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淡蘭古道之一的基隆暖東峽谷步道，與日本宮城「偶來步道」的登米線18日在基隆市暖東峽谷正式締結友誼關係，由基隆市市長謝國樑、立委林沛祥、日本宮城縣登米市市長熊谷盛廣偕同兩市議會議員與等人，在步道入口處為宮城偶來的紅色小馬意象揭牌，期盼透過雙方步道互訪交流，讓更多國際旅客認識基隆及暖東峽谷。

謝國樑表示，淡蘭古道是台灣第一條國家級綠道，過去是民生往來的必經之路，有豐富悠久的歷史人文，而暖東峽谷步道更是淡蘭中路山徑起點，本次也作為淡蘭代表路段之一，與日本登米步道締結國際友誼步道。

謝國樑說，久聞日本登米步道有綿延壯闊的田園風光，還有4百年歷史的有形文化財「香林寺山門」，很期盼有一天能夠親自前往體驗，也很榮幸可以藉由這次活動，與宮城縣貴賓代表、淡蘭平台及暖東峽谷步道的重要推手們，以及所有參與健行活動的同好，促進台日雙方友好情誼，共創台日觀光榮景。

本次活動也特別規畫暖東峽谷步道健走活動，邀請日賓及多位愛好山林風光的民眾，在專業導覽人員帶領下走入淡蘭百年山徑，並搭配深度解說及趣味集章活動等方式，深度體驗基隆暖東峽谷步道的自然生態、人文產業之美，現場更提供完走民眾限量紀念徽章、紀念環保袋與餐盒，讓民眾帶著滿足的笑容滿載而歸。

台灣千里步道協會指出，淡蘭國家綠道與日本宮城偶來友誼步道長跑6年，2024年台灣步道日前夕，日方特別組團來台設置宮城偶來紅色小馬意象。繼去年11月淡蘭國家綠道雙扇蕨石柱指標豎立在日本，日本宮城偶來的紅色小馬標誌也在今天起矗立在淡蘭國家綠道的入口處。

千里步道協會表示，宮城偶來步道是日本遭逢311海嘯衝擊後災後復興的重要工作之一，也是宮城縣觀光振興活動的主體，自2018年起陸續建置完成，目前共有：氣仙沼—唐桑路線、奧松島路線、登米路線、大崎.鳴子溫泉路線及村田路線等五條步道。