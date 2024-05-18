羽球天后戴資穎代言防霾紗窗 啟動全台3C連鎖通路預約丈量服務

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台灣防霾紗窗領導品牌「Poll-tex普特絲」防霾紗窗，5月母嬰月啟動全台3C連鎖通路預約丈量服務！今（18）日品牌代言人、羽球天后戴資穎現身台中旗艦店，分享資深過敏兒的經驗談，也鼓勵民眾換防霾紗窗，一起加入抗空汙國家隊！

台灣普特絲總經理戴宗奇表示，普特絲防霾紗窗擁有國際級荷蘭專利靜電技術，可以有效防塵、防蟲、防霾，在室外過敏原和細懸浮微粒(PM2.5)進入室內前，就把髒空氣隔絕在外。5月母嬰月起，普特絲防霾紗窗與全台的3C連鎖通路燦坤、全國電子合作，提供預約丈量服務，期待能更快速幫助父母打造家的健康防護網。

過敏兒的羽球天后戴資穎（小戴），對於落塵、空氣汙染物所造成的打噴嚏或是皮膚癢非常有感。戴宗奇說，普特絲品牌「堅持做到最完美」的態度，跟羽球天后一直努力揮拍、奮戰到底的精神不謀而合，於是小戴選擇成為荷蘭進口普特絲防霾紗窗合作擔任代言人，也幫家人都換裝了防霾紗窗。

戴宗奇表示，普特絲防霾紗窗獲得多國獨家專利認證，除了荷蘭，英國、瑞士、德國、法國和比利時均有專利。同時橫掃建材與設計大獎：2023年橫掃台灣建材三大獎--國家品質玉山獎、國家建築金質獎、金點設計獎；2024年更獲得「設計界奧斯卡」的德國IF設計大獎。

戴宗奇強調，普特絲防霾紗窗皆在荷蘭製造，原裝進口，絕不委外生產。而優異的防霾效果與品質，也成為「世界明珠」、「甲山林帝寶」、「精銳潮」、「仰德灣」等指標建案的標配，目前全台已有250棟建案使用。