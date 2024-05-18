2024磊山群英會 李佳蓉期許將保險保障之愛傳遞到千家萬戶

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磊山保經5月18日於台北文創大樓，盛大舉辦2024「來磊山夢實現」磊山群英會，在飽覽台北市壯麗景色的氣勢下，表揚磊山菁英夥伴努力耕耘與累積。今年磊山群英會有逾10家的合作保險公司主管出席，為來自全台400多名的得獎夥伴，在保險保障規劃、組織發展、國際獎項榮耀的優異表現喝彩。

磊山保經董事長李佳蓉在開幕致詞時，為所有出席的磊山菁英夥伴及得獎者送上衷心的肯定。她表示保險是一個與夢想緊密相關的產業，夥伴們在保險事業中創業逐夢，也透過保險規劃協助保戶圓夢。因此這次大會延續「來磊山夢實現」的主題，再次鼓舞每位磊山夥伴，在磊山實現自己的圓滿人生，同時成為傳遞夢想的火炬手，把保險保障的愛傳遞到千家萬戶。

磊山保經總經理許弘偉指出，磊山從企業使命出發，以人文為底蘊，整合及投入資源推動企業ESG並與SDGs目標連結，透過「捐錢與捐力」、「陪伴與培力」到「永續發展正循環」，推動帶狀公益三階段，實現「用生命影響生命」的目的，也藉由全台夥伴聚集的時刻，正式宣布2024年磊山「讓愛看見希望」公益活動起跑，募集1,350萬，為12個公益團體籌募營運經費，希望透過這項延續了14年的帶狀公益專案，凝聚所有磊山人慈愛的心，在社會各地點種下更多溫暖與希望。本次大會也特邀磊山帶狀支持的「青少年表演藝術聯盟」擔任開場演出嘉賓，用歌聲傳遞愛與幸福的使命。

磊山保經2023年表現突出，業績較2022年成長39.7%，不僅連續14年壽險保額向上成長，也因人文、專業的多元品牌形象，吸引了眾多優秀人才加入。本屆磊山群英會會長由八年級生的吳柏增業務總監三度連任，兩位副會長，一位也是八年級生的李宛芸高級業務經理，另一位是剛加入磊山一年的周彥騰高級業務經理。磊山業務總經理林世德表示，磊山發展出五大賦能平台，從「專業」、「服務」、「科技」、「產品」、「品牌」給予所有夥伴全方位的資源，不管是社會新鮮人、同業菁英、轉業者，都可以在磊山的賦能平台安身立命，輔以磊山專家團隊及法律保證書協助，讓每一位夥伴都可以衝刺事業、照顧保戶，同時兼顧家庭與實現夢想，完成自己的圓滿人生。

磊山保經表示，磊山長期專注本業且積極創新的發展，深獲來自產、官、學界的肯定，成立至今榮獲國內外超過百項大獎，未來磊山會堅持保險本業，持續參與公益、藝文與永續活動，秉持「胸懷大愛，傳承大業，成為金融保險業的典範」的企業願景，與社會一起共好、與時俱進，落實「在一起更美好」的圓滿人生理念。