CARPOST致力實現AI隨選用車及推動亞洲汽車履歷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣汽車訂閱式租賃線上第一品牌，CARPOST車博資訊創辦人陳柏文認為臺灣有強大AI大數據能力耕耘跨境中古車輛買賣及訂閱式租賃的全球市場。

實現夢想，隨心駕馭。讓愛車人士都能透過CARPOST車訂閱平台直接點選開到自己喜歡的車，AI計算費率，彈性期數用車。陳柏文成立CARPOST車博資訊經營目標是運用AI大數據，創新汽車跨境代購的商業模式，幫助愛車人士像過往留學生一樣買到想要的車。CARPOST車博資訊系統從歐美及日本車源車價透明化開始，大數據篩選10萬台賓士BMW等進口車照片及價格等完整資訊，並將美國加拿大Carfax汽車履歷及進口流程單據上區塊鏈，降低消費者買到調表車或事故車的風險。隨著業務擴展，CARPOST車博資訊商業模式再創新，更建立CarpostSUB汽車訂閱式租賃平台，只要10萬保證金，各式進口車上車開走。現在更進一步推出汽車零件銀行平台結合各大產險公司、保養廠、配件商，真正做到ESG。讓閒置車輛更有效運用，二手汽車零件也能再利用。

CARPOST車博資訊在不斷創新營運下，成立五年來，營業額成長三倍。未來，陳柏文期盼CARPOST能成為AI的汽車應用面售後市場的最佳生態圈場域，讓買賣、租賃、保養透過CARPOST系統都更簡單方便及安全。並串聯海內外汽車供應體系推動亞洲汽車履歷。CARPOST車博目標是希望大家都能很輕鬆的開到自己的夢想車，實現夢想，隨心駕馭。CARPOST接下來會將網站做到多國化，成為亞洲各國跨境買車、租車及零件供應的最佳工具型網（http://www.carpostsub.com)