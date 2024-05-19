Ai3深耕AI客服系統 助中小企業提升競爭力

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人工智能股份有限公司董事長張榮貴指出，AI技術不斷演進，國內大型製造業面對勞務成本持續提升，應要盡速發展AI人機協作，以提高生產效率；中小企業業則需強化服務4.0概念，運用AI技術進行數位轉型。對國內資服業者，張榮貴則鼓勵從過去服務國內市場思維轉向大膽邁向海外，耕耘國際市場，提升全球品牌能見度。

張榮貴是國內最早將AI人工智慧中的深度學習應用在客服系統，於2018年成立人工智能股份有限公司(Ai3 CO.，以下簡稱 Ai3)，以 AI 技術發展 CRM 與客戶服務雲端應用，著力於自然語言處理技術、數據分析技術、通訊整合技術，提供雲端全通路智能客服解決方案， 協助企業迅速建構與客戶互動的多元化平台，進而透過互動提供服務，也 同時進行資訊的蒐集、分析，讓企業更加了解客戶行為及輪廓，開創智慧客服大未來。

Ai3 在大企業及既有政府客戶的專案客製化市場已經十分穩健，未來 將鎖定中小企業目標對象進行經銷商佈局與開發，並針對這些對象進行痛點上的服務設計與套裝訂閱，鎖定客群為外包客服中心營運之產業、中小型電商產業、中小型品牌形象公司透過訂閱服務協助他們可以運用小額預算，有效導入智能機器人與客服系統，協助電商企業在客戶問題諮詢跟解答、客戶名單管理與應用、服務對話紀錄與行銷等，做到更完善更有效率的顧客服務，透過行銷佈建中小企業的品牌印象與市佔率。