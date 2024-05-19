度假天堂泰國攀牙 賞天空步道絕景、體驗悠閒在地生活

說起泰國南部的攀牙府，當地最知名的觀光勝地莫過於攀牙灣，有著007島、PP島等必遊景點，常被規劃在普吉出海一日遊行程內，台灣遊客對其印象往往僅限於此，實在可惜！要知道攀牙府的面積有兩個新北市那麼大，是許多泰國本地遊客和歐洲背包客度假天堂，物價比普吉低、商業化程度沒普吉高，旅遊氣氛仍保有著泰國二線城市的自在寫意。

攀牙怎麼玩？不妨以海濱度假小村「拷叻（Khao Lak）」為中心，往北可以探訪因開採錫礦興盛一時的達瓜巴（Takua Pa）老城區；往南可來攀牙灣畔參觀全泰國最長的玻璃景觀步道。住宿從一晚新台幣1,000-2,000元的超值渡假村，到要價上萬元的頂級奢華Villa，任君挑選，白天順遊國家公園，出海跳島遊；下午做SPA、傍晚沙灘送夕陽、晚上再逛在地夜市，美好假期就該如此愜意。

天空步道賞絕景 嚐泰式早餐

2023年12月底新開放體驗的天空步道「Beyond Skywalk Nangshi」，是攀牙府最新話題景點，長度達180公尺、海拔高度80公尺，是泰國目前最長的玻璃觀景觀步道。由於位置在攀牙府東南方、毗鄰攀牙灣的高地上，從普吉島搭車來須費時50分鐘；從拷叻來則更遠，車程須80分鐘，建議可安排在往返普吉、攀牙兩地（比如往返普吉機場）時順遊，或多人包車同行，沿路安排景點，行程較為豐富。

這座可欣賞超過180度攀牙灣景致的天空步道，需要搭接駁車上山，再轉乘電梯到步道入口，在踏上前，工作人員會指引遊客換穿專用鞋套，且提醒行走過程中不可使用自拍桿。實際漫步，儘管官方宣稱使用的三層厚玻璃（30毫米）地板，可承受每平方公尺500公斤重量，但也許是玻璃太過透明吧？懼高的同行友人仍真心嚇到腿軟，我則是在觀景平台上拿起相機狂拍！開心到不行呢。

如果你和我一樣喜歡攝影，建議趁晨昏時段再來，屆時的光線比較柔和，有機會捕捉到日出或夕陽。門票包含300銖餐飲抵用金，可使用在終點附近的咖啡廳，喝杯咖啡、點些輕食，這兒早上6點半到10點還供應泰式、西式早餐，價位約220至390泰銖，尚在可接受範圍。

若想嚐嚐純正泰南在地早餐，建議拷叻南邊的泰蒙縣（Thai Mueang）的「บ้านใบตอง（Baan Baitong）」早午餐店，跟著在地鄉親一起在半戶外空間「呷早頓」：有鹹粥、米粉、肉包、點心、油條和各色菜蔬，每道都是幾十銖不等的銅板價，能吃到華人飲食文化與在地融合的軌跡。

打卡網美咖啡廳 海邊放空

由泰國女明星開的網美咖啡廳Valhalla Teahouse，坐落哈叻海灘附近，空間設計走純白色調，大片的落地窗引入無敵海景，是拷叻附近目前正當紅的IG景點，即使一杯飲品要價兩百多銖，仍阻擋不了愛拍美照的泰國妹子們專程前來朝聖，每逢假日經常客滿，建議平日上午前來。比起Valhalla的精緻風格，我更愛The The Place Khao-Lak的悠閒感，離拷叻更近的The Place Khao-Lak，創立於2021年疫情期間，家住曼谷的Chut和Jan夫妻因衝浪與拷叻結緣，於是在此地開了這家既是冰淇淋店、咖啡館、早午餐店與酒吧的複合式商店，結合衝浪愛好，店裡販售店主根據自己風格，精心挑選的泰國本土優質品牌衣飾、小物，與熱情的店狗Cindy一樣討喜。

網美咖啡廳Valhalla Teahouse。圖／田欣雲攝

複合式商店The Place Khao-Lak。圖／田欣雲攝

拷叻吃貨推薦 逛夜市吃點心

拷叻不大，但餐廳、酒吧、按摩店林立，不怕無處消磨時光。如果你是早起一族，推薦可起個大早，搭車約20分鐘來拷叻北邊的達瓜巴古城區一遊，順便享用早餐。達瓜巴古城曾是泰國重要的錫礦產區，深受航海貿易文化影響，主要街道的老房子混雜著中葡建築風格。這兒有幾家點心坊如เปรมติ่มซำ（Prem Dim Sum）專賣蒸籠點心，現點現蒸，一早就有不少食客上門，在堆得像小山般高的蒸籠前比手畫腳，熱鬧得很，賣的粥粉點心屬於融合泰南特色的潮汕風味，有肉骨茶、鮮蝦燒賣、蒸餃魚蛋，也看得到培根、熱狗之類的西式小點。

Prem Dim Sum點心坊。圖／田欣雲攝

下午茶喝杯咖啡、吃甜點，拷叻的La Malila Café採用自家烘焙豆，巧克力香蕉、焦糖等口味的蛋糕也做得精緻。走進店內，立即感受到店主對潮流藝術的品味，由香港藝術單位APPortfolio力邀加州當代藝術家Steven Harrington設計的限量米奇玩偶「Mickey Harrington」，此刻就大方地展示在座位上，任你合影留念；牆上精選畫作與店內家具擺飾的選品，彰顯店東的生活美感。

La Malila Café。圖／田欣雲攝

等傍晚戶外溫度降個幾度，就可以準備逛夜市了！邦孃夜市（Bang Niang Market）是拷叻當地最具規模的夜市，吃喝玩樂買樣樣不缺，來杯Mojito 60銖，買件花襯衫200銖，隨便點個Pad Thai加飲料也是百銖有找，逛起來毫無壓力。想嚐鮮的遊客，另可到附近新開的拷叻在地市集（Khao Lak Local Market）走走，這裡以餐車或小攤形式，供應如韓式炸雞、日式壽司、美式漢堡與泰式街邊小吃等多國料理，夜晚微風徐徐，在露營燈串下聽著現場演唱，別有一番情調。

文／田欣雲

info：

Beyond Skywalk Nangshi天空步道

地址：9/9 Moo.2, Khlong Khian Subdistrict, Takua Thung District, Phang-nga 82130

電話：+6676429965

時間：06:00-19:00

門票：成人500銖（包括300銖餐飲折抵）；身高130公分以下300銖（包括100銖餐飲折抵）；身高60公分以下免費

Valhalla Teahouse

地址：26 4, Khuekkhak, Takua Pa District, Phang-nga 82190

電話：+66991929171

時間：09:30-18:30

The Place Khao-Lak

地址：90 1 Phet Kasem Rd, Khuekkhak, Takua Pa District, Phang-nga 82190

電話：+66894253198

時間：09:00-17:00（週二休）

เปรมติ่มซำ（Prem Dim Sum）

地址：33/3 Montri Rd., Takua Pa Subdistrict, Takua Pa District, Phang-nga 82110

電話：+66819685853

時間：06:30-11:30（週一休）

La Malila Café

地址：59, Khuk-Khak, Takua Pa District, Phang-nga 82190

電話：+6676428000

時間：09:00-21:00

好吃好玩消息，請上行遍天下粉絲團

體驗美好旅遊休閒生活，立即訂閱《行遍天下》雜誌