迪士尼被《驚奇隊長2》拖累？為何Disney＋終於賺錢 也救不了米老鼠帝國？

迪士尼日前公布 2024 財年第2季財報,整體營收符合華爾街預期,Disney+ 和 Hulu 更在本季首次實現盈利,但由於全年調整後EPS成長目標為25%,低於市場預期的25.5%,使迪士尼股價在財報發布後大跌了約10%。

爬梳迪士尼最新一季財報表現,營收達到 220.8 億美元,低於市場預期的 221.1 億美元,而調整後盈餘(EPS)成長30%,達到每股1.21 美元,高於預期的 1.10 美元。

Disney+串流媒體業務表現強勁,訂閱人數大增逾600萬

迪士尼的串流媒體業務是本季亮點之一,Disney+ 和 Hulu 本季首次實現獲利,Disney+ 核心用戶數增加超過 600 萬,全球用戶數達 1.176 億,Hulu 用戶總數成長 1% 達 5020 萬,然而ESPN+仍然有虧損,ESPN+ 訂戶數下降 2% 至 2480 萬,迪士尼整體串流媒體的虧損為1800 萬美元,但表現仍比去年優異,遠小於去年同期的 6.59 億美元虧損。

迪士尼執行長艾格(Robert Iger)在電話會議上表示,迪士尼這季表現主要是由體驗部門以及串流媒體業務推動,也樂觀看待這季娛樂串流媒體終於實現獲利,持續看好後續的成長動能,期待在第四季實現整體串流媒體部門的獲利。

香港迪士尼樂園帶動國際樂園營收

迪士尼的公園和體驗業務在本季也表現良好,營收成長 7% 至 59.6 億美元,其中國際遊樂園和度假村遊客人數成長 50%,營收成長 29% 至 15.2 億美元,主要由於香港迪士尼樂園和度假村遊客人數增加及價格上漲,迪士尼財務長強森(Hugh Johnston)也補充表示,佛羅里達州的迪士尼世界以及迪士尼郵輪業務,對美國國內營收表現帶來許多貢獻。

傳統有線電視業務持續下滑

迪士尼的有線電視業務表現在本季繼續下滑,ESPN 營收成長 3% 至 42.1 億美元,但獲利下降 9% 至 7.99 億美元,有線電視業務營收下降 8% 至 27.7 億美元,連帶影響獲利也下降 22% 至 7.52 億美元,傳統電視業務下滑的主因是收視習慣改變,導致有線電視訂戶數明顯減少,廣告收入下降也讓體育節目製作成本上升,讓迪士尼在傳統電視業務的表現持續惡化。

強化成本控制,資本配置採取股票回購策略

為了彌補在傳統電視業務的虧損,強森表示,迪士尼將進行更具效率的成本控制計畫,目標要創造更充沛的自由現金流,有望超過75 億美元的目標,強森預計迪士尼今年將產生超過 80 億美元的自由現金流,公司也在這一季執行了 10 億美元的股票回購,期望為股東帶來更好的投資收益。

電影票房表現不佳,2023年5大賠錢電影就占了4部

由於迪士尼本季沒有任何巨資電影上映,讓迪士尼的內容銷售、授權和其他收入下降 40% 至 13.9 億美元,去年同季,電影部門受惠於《阿凡達:水之道》的票房助益,阿凡達去年在全球的票房收入超過 23 億美元,為迪士尼電影部門帶來大助攻。

但迪士尼近年在電影業務表現上也不如從前,根據美國電影娛樂媒體《Deadline》的報告指出,2023年全球電影票房虧損最大的電影分別為《驚奇隊長2》虧損2.37億美元、《閃電俠》(The Flash)虧損1.55億美元、《印第安納瓊斯:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)虧損1.43億美元。

至於《星願》(Wish)虧損1.31億美元以及《幽靈公館》(Haunted Mansion)虧損1.17億美元,除了《閃電俠》是華納兄弟影業發行的電影外,其餘四部皆是迪士尼發行的電影,迪士尼想要複製過去10年在漫威英雄電影系列的成功,必須要有更創新的故事題材,才能吸引觀眾買單。

迪士尼第二季財報顯示公司正在朝正確的方向發展,串流媒體業務表現強勁,遊樂園和體驗業務也正在復甦,但傳統有線電視業務和電影票房表現仍然是一大挑戰,迪士尼能否成功應對這些難題,將影響其未來發展。

文/朱偉銓