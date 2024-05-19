曾到蒙古看房 海外投資9間房 前瑞銀董事總經理自剖：馬來西亞持有10年卻倒賠原因

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近年來台灣房價不停上漲彷彿看不到盡頭，不少房產投資人開始「投資海外房地產」，同樣價位、甚至更低價位可買到比台灣坪數更大、格局更漂亮的房子。有多國房產投資經驗、前瑞銀董事總經理沈文才建議：「海外房產值不值得買，不是價格高低問題，而是升值空間是否比台灣高。」因為「便宜」可能只是紙上數字，投資海外房地產的不確定風險非常多，地段發展、兩地匯差、往返機票旅宿等處理成本都要思考進去，並不是只有買房價格如此簡單而已。

海外置產適合區域 看好日本

沈文才曾在日本、中國、馬來西亞、英國、新加坡等地投資九套房產，甚至曾到過蒙古看房地產。沈文才認為，不少投資人一開始只是聽到KOL推薦就想跟風買海外房產，單純認為「國外置產比國內便宜」就投資，但他強調這是錯誤認知。

他自己也曾犯過此種「價格便宜」錯誤，他曾認為香港房價比新加坡來高因此沒入手港房，反而錯失香港房價持續上漲機會；他也曾因投資便宜的馬來西亞房產，持有近10年還是倒賠脫手。

沈文才認為，投資海外房產，不應只跟台灣比較「價格」，而是要關注「升值空間」。影響升值因素又以政經發展是否穩定為首要指標。當年他投資馬來西亞房產，原先該區域計畫建設從吉隆坡到新加坡的高鐵、周邊又有國際學校，但結果因首相貪污下台、建設計畫取消，導致投資效益大打折扣。

此外，「是否有大型企業進駐」、「能否提供就業機會」、「是否有空間興建更多房屋」、「是否對海外投資人有條件限制」沈文才提醒以上四點都是投資人應該注意的選房要素。

他個人認為日本是近年不錯的海外房產投資標的，一是近期日股表現佳、趨使部份獲利資金轉往投資房地產，加上日本政府開放外國人工作簽證、居留期限，許多條件都鼓勵外國人前往日本投資。

海外房產小於美金100萬元 評估隱藏成本

沈文才提醒，買房需要經過看屋、簽約、驗屋、維修、賣出等等階段都必須至少5趟機票和旅館費用，如果海外房產投資金額小於美金100萬元（約台幣3200萬元），除非你在當地擁有生意或親戚朋友，否則這些隱藏成本比例就會過高，需要審慎評估。

沈文才強調購買自住房、投資房思維不同，投資盡量買「比自己高一檔」的區域，只要好的地段，寧願買貴、空間小一點。好的地段收租高，租金有時也可過濾出較好的租客。

「入手容易，脫手難！」沈文才一句話總結自己多年的經驗，提醒投資海外房地產是一項長期的計劃，務必通盤考量清楚才做選擇，避免盲目跟風產生無法預期的虧損。

文／周靖璞