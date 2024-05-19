直球對決高通！網通老將接手義傳 如何從「一個5G客戶都沒有」 3年後獲電子大廠訂單？

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通訊基地台晶片市場過去由電信設備大廠掌握，隨著ORAN架構出現、帶來新商機，由網通老將領軍的IC設計公司義傳，能不能因此從不起眼的石頭，變身為閃閃發亮的鑽石？

隨著5G商用已經進入第五年，能夠減少通訊死角的Small Cell（小基站），不僅是5G公網基礎建設的一環，也成為5G專網必備設備。以往不論是基地台，還是小基站所用的晶片，多由電信設備商開發，但是，隨著ORAN（Open RAN）架構的出現，國際IC大廠如高通、英特爾、恩智浦（NXP），紛紛宣布投入小基站晶片市場。

現在，台灣也有一家網通IC設計公司投入基地台晶片開發，目標是讓台灣擁有自己的5G基地台晶片。這家勇於挑戰國際大廠的公司，就是義傳科技，而該公司董事長吳文燦，是帶領義傳與國際IC大廠直球對決的核心人物。

矽谷成功經驗 回饋台灣產業

吳文燦是何許人也？為什麼有這樣的自信與能耐？

出身台灣的吳文燦，早年在美國矽谷創辦專攻交換機晶片的優碼通訊，被美國網通晶片龍頭博通以5.3億美元收購，後來他看好有線固網市場，創辦集通科技，又被美商科締納併購。

矽谷新創公司每一百家，最多只有一家能存活，但吳文燦兩次在矽谷創業，兩次都順利茁壯，從全被國際大廠收購的經驗來說，絕對是成功的網通晶片連續創業家。

然而，早已財務自由、在美國過著舒適生活的吳文燦，為何願意在耳順之年特地返台加入義傳呢？

「可以說是落葉歸根吧！我想做點貢獻。」吳文燦說，在美國工作多年的他，希望將過去的經驗帶回台灣，而且自己對網通產業也有熱忱，加上2021年台杉科技基金合夥人吳錦城、台杉投資總經理翁嘉盛，請他「帶領義傳打國家隊」，有了這句關鍵請託，讓他決定返台，並接任義傳董事長。

其實，義傳不是新創企業，而是一家擁有20年歷史的網通IC公司，創始成員來自美國老牌網通廠USRobotics、3Com。○七年時，義傳被台灣觸控IC設計公司義隆投資，總部因此搬來台灣，不過義傳卻長期處於虧損，發展遠不如其他同業。

身為網通老將的吳文燦分析，過去義傳切入固網新技術時，總是比別人「慢一點點」，是義傳不曾有好成績的主要原因。不過在5G小基站晶片這個新商機，義傳終於有機會比別人快一點點。

時間回到2017年。義傳與歐洲半導體大廠恩智浦合作，以義傳DSP（數位訊號處理器）技術，結合恩智浦處理器、基頻晶片，切入軟體定義無線電（SDR）數據機市場，技術固然先進，但當時受限於寬頻市場飽和、客戶不願意花更多錢升級，這個嘗試不算成功。

經過幾年沉潛，義傳看到SDR的另一個商機興起，也就是5G基地台。因此，雙方在一九年攜手轉進開發小基站用晶片，主打透過遠端進行軟體更新，不需要額外升級硬體，有效降低建置成本。

雖然義傳5G小基站晶片的市場前景，看似光明燦爛，但吳文燦坦言，剛接手義傳時，「一個5G客戶都沒有」，深究原因，他指出，主要是產品都「做一半」，「晶片的硬體做完，但軟體、系統沒做好，測試也有問題。」所以始終找不到客戶。

收掉舊產品線 從人脈找生意

吳文燦接任董事長後，他認為，最重要的就是專注，在他主導下，義傳收掉舊有產品線，一心一意把5G產品線先做好。接著，他也開始改變公司的溝通、工作風格，比如他會定期向全體同仁報告公司進展，「讓大家看到我們的進展，才會有參與感、認同感。」

他也在公司建立制度，讓組織內部充分溝通。以前的義傳因為規模小，每個部門各行其事，他到任後要求研發、行銷、業務部門，每周必須一起開會，「大家才知道彼此發生什麼事情、未來要怎麼調整。」而吳文燦也善用自己在網通產業超過二十年的經驗，從人脈裡尋找生意機會。

吳文燦苦心調整3年後，他認為，義傳的大方向「終於抓對了」，除了打進台灣老牌電子大廠，也獲得台灣電子五哥青睞、展開合作，應用於小基站的射頻晶片，「從明年開始，就會有一定的出貨量。」

一名義傳的小基站客戶指出，採用恩智浦、義傳的方案，雖然性能差高通一點，但擁有更大的修改彈性與價格優勢。除了射頻晶片外，義傳其實也開發出應用在基地台RU（射頻單元）的基頻晶片。義傳副總經理雷一心信心滿滿指出，「我們下一代RU晶片體積，會再縮小一半、功耗更低。」

但義傳未來仍有許多挑戰，有待克服。一名業界人士觀察，未來義傳是否能在概念驗證訂單以外，爭取到有訂單量的客戶，將是能否翻身的重要關鍵。

自從5G商用以來，設備需求始終溫溫吞吞，但吳文燦看好未來5G還是有大規模部署的商機，屆時就需要大量的RU、小基站，這就是義傳的機會。在吳文燦眼中，義傳就像一顆原石，「我覺得義傳被埋沒了，我要把它拋光、變成鑽石。」在他的領導下，義傳是否從原石變成閃閃發光的鑽石，值得持續關注。

文／王子承