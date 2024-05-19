0056、00919等5檔高息ETF漲翻天還能買？達人點這檔報酬率雙位數

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0056、00878、00919……被百萬股民青睞的熱門台股ETF有哪些？近年來，隨著台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高，從2023年的1.46兆元，至今已突破2兆元大關，檔數也自56檔新增至60檔。投資人偏愛台股ETF，據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人數已來到8307873人，相當於在台灣2300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人成長驚人，從2023年底的6070728人，如今已來到8307873人，增加了2237245人，等於在台灣2300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，進一步觀察2024年來台股ETF含息報酬率平均上漲13.41%。

觀察台股ETF規模，在高股息ETF新舊基金人氣帶領下，去年底規模為1.46兆，檔數為56檔；今年截至5月14日規模已衝至2.05兆元，檔數也新增至60檔。

進一步觀察各檔今年以來受益人數增減，其中，增加前五名分別為元大台灣價值高息(00940)、群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)、復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)，清一色都是高息ETF。

不過，若看淨增減(扣除今年新成立ETF)情況來看，00919的受益人數今年以來增加多達34.7萬人；再以今年來含息績效來看，00919上漲14.89%，00929上漲12.22%居次，0056上漲9.35%排名第三。

針對00919即將在5月換股、6月配息，理財達人指出，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6至8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。

法人表示，台灣景氣對策燈號續呈綠燈，顯示國內景氣持續回溫。他認為目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／翁申霖