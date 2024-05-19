獨家調查》 逾3成對生活環境不滿意 詐騙、高房價、高物價 7成民眾炸鍋

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新政府上任前，《財訊》調查了台灣民眾對當今生活環境的滿意度和民怨，結果顯示約3成國民不滿意，而詐騙猖獗，是目前最需要解決的問題。

520即將來臨，民眾對新政府充滿期待，希望消除目前生活中的諸多不滿。究竟民眾有哪些不滿？《財訊》特別在新團隊上任前，委託波仕特線上市調公司，在網路上調查台灣人的民怨，以供施政者參考。

不及格 對生活不滿意 高於滿意者

首先關於「目前生活環境是否滿意」的問題，調查結果顯示，33%的受訪者不滿意，高於滿意的24.8%。波仕特線上市調總監董彥欣使用問卷調查分析常用的李克特五點量表，將非常不滿意至非常滿意，分別列為1至5分，則看到整體滿意度的分數為2.82分，滿意度偏低，且未達及格標準。

進一步交叉分析則可以看到，在性別部分無顯著差異。至於各年齡層的滿意程度，18到29歲的年輕人，非常不滿意的比率最高，但是這群人的滿意程度超過三成，也是各族群中最高，其他世代都只有2成左右。另一方面，回答普通的比率則是各年齡層中最低。顯示年輕人較忠實表達自己的生活感受；社會上一些議題或許有爭議，但如果和自己沒有關係，就不會受影響，過好自己的生活就好。

30到39歲的青壯年族群，不滿意的比率為27.2%，是各年齡層中最低；回答普通的比率則達到52.8%。董彥欣指出，以李克特五點量表來看，40歲以上受訪者的滿意度是2.8分，略低於18至40歲的2.85分。此外，子女皆已成年者其滿意度，也高於仍有未成年子女者，小孩已成年的受訪者不滿意程度最低，約25%。

至於對台灣社會哪裡不滿意，問卷分成7大領域共25個選項來詢問。生活面包括高房價、食安陰影、高物價、國旅太貴、求職不易、薪水太低、貧富差距太大；教育面包括相關的教育亂象、校園霸凌嚴重、網紅亂象、假新聞充斥。

交通面則有交通壅塞、行人路權保障不足、停車位不足、無障礙設施不足；照護相關的有公托不足、長照資源不足、醫護人力不足；居住面有擔心停電、都更緩慢；安全相關的有詐騙橫行、毒品氾濫；政治相關的有政治惡鬥、戰爭威脅。

最猖獗 詐騙無孔不入 民眾深受其害

《財訊》雙週刊分析，隨著網路發展，詐欺手法五花八門，案件層出不窮。果然，調查顯示高達近8成的受訪民眾對「詐騙橫行」感到不滿意。內政部警政署刑事警察局歸納出8種最常見的詐騙手法，分別是假網路拍賣、假投資、ATM解除分期付款、假愛情交友、猜猜我是誰、假冒機構、假求職、盜用網路帳號。2023年民眾被詐騙金額累積高達88.78億元，創歷史新高。

詐騙集團看準人類貪婪的心理，以投資名義詐欺的案例最多，許多名人都有名字或照片被冒用的困擾。振道法律事務所律師孫浩偉指出，一些詐騙集團會利用LINE群組或臉書社團作為詐騙平台，以投資資深導師、投資顧問、股票名人等噱頭，吸引人加入群組或社團，再表示可代為操作虛擬貨幣、期貨、股票、賭博等投資並保證獲利，誘騙人匯款。

由於詐騙太普及，所有人在日常生活中，自己或親朋好友幾乎都被「詐」過，甚至蒙受巨額損失，因此強烈不滿。

高物價、高房價、政治惡鬥等，也都是老問題。此外，最近含致癌物的蘇丹紅辣椒粉出現在市面上、寶林茶室食物中毒已造成4人死亡等，也讓國民擔心食品安全，希望新政府提出解決方案。

年輕族群剛出社會，因此特別在意物價和房價太高、薪水又太低。值得注意的是，毒品氾濫這個選項，不曾出現在其他年齡層的前十名中。顯示近年來校園毒品問題的確有蔓延的趨勢，離開學校不久的年輕人尤其有感。

年輕人 不滿房價物價 意識毒品問題

到了30到39歲，在社會上已經奮鬥了10年以上，也開始感受到貧富差距太大，而心生不滿。至於40到49歲，比較特殊的是民怨前十名中出現網紅亂象和擔心停電。這個年齡層，家中可能有未成年子女，網紅帶來的影響比師長還大；這群受訪者在公司內也可能位居管理職，需要關心電力問題，因為攸關他的業績。五十歲以上不滿詐騙橫行的比率，高達八五%以上。這個族群已有一定的積蓄和房產，因此特別容易被詐騙集團盯上，損失金額往往也特別高。

世新大學財務金融系副教授郭迺鋒分析指出，這份問卷反映了人口結構的改變。目前50歲以上的世代，兄弟姊妹動輒4、5人，因此照顧父母的人手和資金都比較充裕，醫護人力不足並未讓他們不滿。相形之下，少子化的情況下，現在50歲以下的人通常只有一個兄弟姊妹，甚至很多是獨生子女。對他們來說，父母或自己將來都難免需要就醫，因此醫護人力不足是一大壓力。

此外，有無子女也是影響滿意度的重要原因。例如沒小孩的人，生活可以比較自由隨興，到各地旅遊，因此會抱怨國旅太貴。有小孩，尤其是有未成年小孩的人，遇到的現實問題，就是教育相關議題，因此對當下的不滿是網紅和教育亂象以及毒品氾濫。

同時有已成年和未成年小孩的人，不滿之處除了教育外，與其他世代抱怨不同的地方，包括停車位不足、長照資源不足和都更緩慢，或許是為了日後自己和孩子的居住問題，因此未雨綢繆。

新政府 讓施政更有感 各年齡層需求不同

董彥欣分析，在「停車位不足」、「擔心停電」等與日常生活息息相關的資源利用項目，感到不滿意的比率，隨著年齡層愈大而也愈高。另外，少子化與高齡化趨勢下，不滿意「醫療人力不足」的比率，有別於過往以長輩為主，反而是隨著年齡層愈低而比率愈高。

進一步交叉分析各年齡層的滿意度和各項民怨，董彥欣發現改善一些項目後，滿意度就會大幅上揚；也就是說，政府如果優先解決這些問題，將有助於提升人氣。至於詳細項目，整體而言是高物價、求職不易、擔心停電，這三個問題讓民眾立即有感。

根據《財訊》雙週刊報導，18至29歲不滿意的是無障礙設施、毒品氾濫、薪水太低；30到39歲是停車位不足、高物價；40到49歲是公托不足、高物價、求職不易；50歲以上是高物價、求職不易、長照資源不足。無障礙設施似乎是年長者才會在意的問題，不過年輕人其實也非常熱中男女平權、永續環保等社會議題，這一點也值得執政當局參考。…（本文出自《財訊》雙週刊711期）