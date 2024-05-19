微軟、亞馬遜高調砸錢 蘋果低調研發 科技股AI生死鬥 輝達、台積成贏家

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI應用嘉惠雲端服務，成為各大科技股最賺業務，各家紛紛加碼資本支出之際，仍有餘力回購股票，銀彈實力驚人。

大型科技股是美國標普五百成分企業的獲利成長主力，成長動能來自AI（人工智慧），最近陸續公布的2024年第1季財報，投資人將焦點集中在AI的資本支出及獲利進度，以及各執行長的長期展望。

雲端強 AWS營益增8成

根據《財訊》雙週刊報導，截至5月3日，除了在AI晶片市占率達9成的輝達，其他大科技股都公布財報。除了電動車殺價嚴重的特斯拉，科技股的獲利都優於預期，尤其原本提供雲端服務的企業，就站在AI應用的第一線。

首先是雲端服務龍頭亞馬遜，旗下AWS今年營收將跨越千億美元大關。「AWS確實達到了1千億美元年化收入的里程碑」，AWS執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）宣布，生成式AI服務的巨大需求轉到雲端，令AWS第一季營收達250億美元、年增17％；營業利益達94億美元、年增84％。

AWS的營收僅占亞馬遜17％、但貢獻的營業利益占比高達62％，是名副其實的金雞母，也是華爾街最看好的成長動力。作為雲端運算的龍頭，面對強大的對手微軟、Alphabet，塞利普斯基沒講直接競爭，還說自己不會每天早上只想著擊敗對手，而是思考如何讓客戶滿意，顯示市場的餅很大，抓住客戶最重要。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，客戶對AWS需求強烈，生成式AI代表著公司「數十億美元收入規模的業務」。除了雲端，亞馬遜第一季的廣告收入達118億美元、成長24％，今年已在Prime Video上投放廣告。雲端和廣告都和AI應用息息相關，也是資本支出的重點，亞馬遜今年的資本支出將比2023年的485億美元「顯著增加」，主要投資AWS；此前財務長也說過，未來幾年將花費1千5百億美元建造資料中心。

投資猛 微軟、Meta狂砸錢

《財訊》雙週刊指出，以旗下Open AI帶動生成式AI的微軟，雲端服務緊追亞馬遜之後，包含Azure的智慧雲端部門第一季營收達267億美元，占公司43％營收，年成長21％；營業利益125億美元，年成長32％。其中Azure等雲端服務營收190億美元，年增31％，優於分析師預估的28.8％，當季成長率的7個百分點由AI貢獻，高於去年第4季的6個百分點，加上獲利成長高於營收成長，都顯示Azure獲利豐厚 ，且市占率還在成長。

因此微軟的資本支出由去年第4季的115億美元，升至今年第一季的140億美元，高於分析師預期的131億美元。微軟財務長胡德表示，AI需求略高於公司的容量，微軟一直在增加資本支出，以獲得輝達的產品。

在雲端服務的市場，龍頭亞馬遜AWS市占31％，微軟Azure市占由2023年第2季的22％，升至第4季的24％，谷歌（Google）雲端市占率約持平在11％。今年第1季谷歌雲端的營收達95億美元、年增28.4％，營業利潤九億美元、年增371％，遠高於市場預期的6.7億美元，Alphabet（谷歌母公司）上季的資本支出達120億美元，較去年同期大增91％。

Meta執行長祖克柏早就虎視眈眈AI，推出大型語言模型Llama 3受到市場重視。Meta第一季營收年增27％、獲利年增116％。皆超越市場預期，不過祖克柏隨即表示，未來幾年公司的成本將「顯著」增長，從AI產品中獲得「大量收入」還需要時間，投資人原本期待Meta很快可以從AI獲利，當場被潑冷水，隔天股價大跌13％，市值蒸發1千7百億美元。

雖然祖克柏保守的論點嚇到市場，大家也很快聽懂了弦外之音，從亞馬遜、微軟、Alphabet到Meta，單季的資本支出都高達百億美元以上，前三者在雲端的獲利都大幅增加，提高資本支出成為共識，從AI晶片到伺服器的硬體就不差，尤以獨占性高的輝達，業績能見度相當高。

現金多 蘋果庫藏股創新高

AI的進度以蘋果最神祕，5月2日公布財報，營收、獲利皆超過預期。第1季營收年減4％、獲利僅年減2％。執行長庫克預期本季將恢復成長，他在法說會罕見開金口，看好生成式AI的機會，正對該技術進行大量投資。庫克說蘋果的優勢包括，將硬體、軟體和服務結合的獨特模式；突破性的晶片；與領先行業的神經引擎等。

蘋果的AI戰略將在6月揭曉，其iPhone活躍用戶高達20億戶，且服務是僅次於iPhone的事業部，包括App、iCloud及影音流媒體，占營收26％，第1季的年成長率達14％，超過市場預期，庫克所說擅長軟硬體、服務整合，蘋果在AI必然不會缺席。

蘋果的優勢還有突破性的晶片，這和台積電有關，蘋果是台積電第一大客戶，手機及iPad等先進晶片都在台積電製作。外媒Wccftech報導，蘋果自己設計AI伺服器的晶片，使用台積電三奈米製程，預計2025年下半年量產。摩根士丹利證券報告指出，蘋果AI伺服器一直和鴻海合作，不管蘋果的伺服器晶片是自製還是輝達，台積電都是贏家，且蘋果從手機、電腦、平板到穿戴裝置，一旦絕地反攻，有利台積電。

台積電在4月18日法說，無論業績或者指引皆超過預期，總裁魏哲家說AI處理器今年成長超過1倍，占營收十位數低段百分比（low-teens），未來5年將以年複合成長率50％前進，2028年將占營收20％。台積電提到，幾乎所有AI創新者都和台積電合作，驗證各大科技巨頭都大幅拉高AI資本支出的趨勢。

根據《財訊》雙週刊報導，大科技公司的平台經濟，現金流充足，蘋果此次宣布史上最大的1千1百億美元買回，相當於波克夏第一季底持股金額1,350億美元（當季已減持13％）的8成，而過去12個月已買回845億美元庫藏股，回饋股東不手軟。同期回購的亞軍是Alphabet的626億美元、Meta的345億美元、微軟的187億美元，完全無畏於高息、資金緊俏，不但大手筆資本支出、還能花大錢回購，難怪是成長型投資人的最愛。

文／郭庭昱