金控雙雄法說會23、24日登場 史上最高發債額與獲利動能受法人關注

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金控雙雄第一季法人說明會將在23、24日接續登場，首季獲利王國泰金控日前提高今年發債額度到800億元，為國壽史上最高發債額，且是首家設立特殊目的公司（SPV）海外發債的壽險，將是法人關注重點；富邦金控4月大賺130億元，累計前四月獲利434億元居金控第二，未來台股操作方面與北富銀獲利能否帶動富邦金上半年獲利超車國泰金成為法說會重點。

國泰金首季大賺371.9億元拿下金控獲利王，主要受惠於國泰人壽，首季稅後純益247.4億元。因首季股市飆漲，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，債券部位則持續有經常性收益挹注，加上國內ETF資金大舉匯出與美元持續升值，新台幣連續貶值，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，3月更實現不少私募基金獲利，帶動國壽首季獲利表現亮眼。

富邦金自結4月稅後淨利130.3億元，較3月月增62％；累計今年前四月合併稅後淨利434.1億元，年增98.51％，每股稅後盈餘(EPS)為3.34元，子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前4月稅後淨利皆創下歷年同期新高。

國泰世華銀行首季稅後純益也有104.2億元，年成長14％，創歷史新高，主要是因升息循環帶動外幣商品利率走升，持續佈建外幣有價證券部位，累計淨利收持續成長；整體累計淨手收成長動能強勁，各項商品銷量增加，財富管理收益表現亮眼，信用卡手收亦成長。另國泰產險、國泰證券及國泰投信首季稅後純益皆創歷史新高。

台北富邦銀行4月稅後淨利25.5億元，為歷年4月新高，累計稅後淨利107.1億元，較去年同期成長24％，累計獲利續創歷史新高，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14％及52％，帶動營收較去年同期成長17％。另外，富邦證券累計前4月稅後淨利31.1億元，較去年同期大幅成長61％，續創單4月及累計前4月稅後淨利歷年新高紀錄。

壽險子公司方面，5月以來新台幣出現升值跡象，雖然市場仍預估美聯準會（Fed）今年會降息，但降息時間點持續延後，且台股大漲導致外資大舉匯入買超，新台幣出現升值，對壽險業5月的匯兌損益及獲利表現恐構成負面影響，國壽、富壽接下來如何面對避險成本持續高漲、匯兌波動、股市變化對獲利的影響，受到法人關注。

另國壽近日再公告董事會通過發債額度300億元，今年國壽已經發債500億元幾乎已募完，再加碼300億元後，今年發債額度高達800億元史上新高，加碼300億元中確定有一部分會藉由在新加坡設立的特殊目的公司（SPV）海外發債，國壽今年國內、外債齊發，對於2026接軌後資本強化的效益將受到法人關注，而龍頭國壽率先尋求海外發債籌資的策略計畫更受到壽險圈矚目。