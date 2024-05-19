台積電、富邦金等16檔三資強買 歡慶520就職

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16檔三資強買股 歡慶520

新總統將於520正式就職，在台股單周上漲2.65％、攀上21,515點的基礎上，預料將再掀起一波新資金行情。投資專家建議，此時投資首重篩選籌碼優勢股，尤其外資、投信、自營商均站在買方的「三資強買股」，最有表現機會，配合周漲幅勝過大盤等條件，計有台積電、富邦金、漢翔等16檔個股法人搶先布局，為迎向台股新時代的指標股。

據統計，除上述三檔個股外，加上王道銀行、聯鈞、藥華藥、正崴、台光電、技嘉、生達、勤誠、保瑞、崇越等個股，上周三大法人周買超全數維持正向，且外資整周買超1,000張以上至4.4萬張不等，直到17日（周五）當天三大法人買超力道仍不減，布局520新總統就職行情的意味濃厚。

在產業分類上，上述個股中電子族群便占了十檔，其中的次產業以代表AI硬體廠的電腦及周邊設備族群合計四檔，電子零組件、半導體類股則各有二檔；政策概念的生技醫療有三檔、金融保險二檔，軍工股漢翔也入列，除了同慶520行情，三大法人也積極囤貨AI PC、伺服器等族群籌碼，瞄準接續的輝達財報公布、6月4日開幕的台北國際電腦展覽會（COMPUTEX）等利多的爆發。

兆豐國際投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生表示，520後市持續看好AI、機器人概念、CoWos光通訊族群；傳產方面持續輪動補漲，持續觀察生技、軍工、營建、金融、航運及重電等。

操作上，由於指數高點獲利了結賣壓大，技術面要留意創高後是否帶量長黑反轉，並及時停利；若股價創高但未量價背離、基本面評價合理，仍可續抱或分批停利。

台積電進軍海外美、日等地陸續建廠，分散生產基地，使地緣政治風險持續下降，吸引挪威主權基金、新加坡官方色彩的股票指數等外資增持，外資看好台積電未來三年將持續提高現金股利，逐步拉抬至23～26元，被市場賦予更高的本益比。

凱基投顧、華南投顧表示，藥華藥第一季財報因新藥貢獻本業轉虧為盈，營收16.5億元、年增86％，EPS 1元。在不考慮權利金挹注狀況下，預估2024年EPS 4.02元，給予買進評等、目標價為448元；新藥BESREMi用於抗血癌，取得多國家藥證並上市銷售，美日中皆有進展，預期本業獲利逐季成長。

（相關新聞見A3）