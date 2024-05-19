道瓊衝破4萬點 後市緊盯輝達財報

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今年道瓊工業指數走勢

受惠降息預期重燃與企業財報利多提振，道瓊工業指數17日收盤首度衝破40,000點大關，再度創下新里程碑。展望未來一周，AI主題將繼續主導美股走勢，其中晶片大廠輝達將發布第一季財報最受到關注，微軟也將召開年度開發者大會。

道瓊工業指數17日收高0.34％，報40,003.59點；標普500指數也上漲0.12％，收在5,303.27點。然而以科技股為主的那斯達克指數則收跌0.07％至16,685.97點，費城半導體指數也下滑0.69％，收報4,983.02點。台積電ADR挫跌0.36％到151.68美元。

回顧過去一周，道瓊周漲1.2％，為連五周收高，標普500與那指漲幅各為1.5％與2.1％，為連四周上揚，三大指數都創下2月9日以來最長周數連漲紀錄。

儘管4月消費者物價指數（CPI）終於出現下滑，但最近幾日多名聯準會（Fed）官員仍連番發表鷹派談話，強調在等待更多通膨降溫證據出現前，利率將會持續保持在高檔。其中被視為大鷹派的Fed理事鮑曼17日再次重申，若通膨進展陷入停滯甚至逆轉，她將傾向支持升息。

此外，上周一、二股價狂飆，並引發AMC等其他迷因股瘋漲的GameStop，17日因宣布將增發股票，並稱第一季銷售表現不盡理想，導致股價收盤暴跌近20％。Markets Live Pulse最新調查指出，超過4成受訪者認為，迷因股狂熱上周捲土重來，是美股處於泡沫的跡象。

隨著財報季步入尾聲，本周最受矚目的重頭戲將是美東時間22日盤後發布的輝達業績。CNBC財經節目主持人克萊莫（Jim Cramer）甚至以「或許是今年最重要的財報」來形容它受關注的程度。

Zacks股票研究機構預測，輝達上季EPS可望達到5.52美元、年增逾400％，營收也將暴增237.5％到242.7億美元。

至於另一大AI巨頭微軟21日將在西雅圖舉辦Build 2024年度開發者大會，該大會被視為微軟闡釋策略規劃與展示最新AI產品的重要場合。由於微軟3月才推出性能強大與更好支持AI功能的Surface企業版電腦，外界預期本周微軟可能首次推出以消費者為主、基於AI技術驅動的Surface產品。

（相關新聞見A4）