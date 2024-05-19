浮動式離岸風電 520後加速衝刺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

離岸風電浮動式示範計畫廠商審查標準

賴政府最重要政策之一的能源政策，引起的核電論戰還在未定之天，以風電為主的綠色能源將先走一步，520後加速進行。其中量體最大的離岸風電，開發3-2期容量分配結果將於6月下旬確定，浮動式風場示範計畫則於第三季啟動；至於示範計畫案的場數，在原本2座案場外，決定視業者計畫內容彈性增加1案場。

經濟部開放單一風場設置容量上限為90～180MW，即6～12座浮台，放寬先前每案不超過50MW、開放2案，示範案總裝置容量100MW；示範案場預計開放2+1個，保留1個彈性，總裝置容量擴增至540MW，完工併網期程規劃延至2028年，提供開發商更大的經濟規模誘因。

至於躉購費率收購預計下半年決標。官員表示，浮動式風場躉購費率是攸關開發商投入關鍵。經濟部能源署正在規劃，有意朝向20年躉購費率加上額外補貼方向設計，補貼主要是針對浮動風場所需浮台、碼頭設施等。

資料顯示，全球浮動式離岸風電以歐洲發展最快，國內目前以固定式風場開發為主，3-1期、3-2期及將上路的3-3期均為離岸固定式風場，而場址空間將在區塊開發3-3期後面臨飽和。本土、外商業者因此提早耕耘相關技術研發，且至少7座浮動風場環評過關，如首座浮式風場通過環評的風睿能源「苗栗二」海碩風場，西班牙商貝富新能源「九降風離岸風力發電計畫」等，均有資格角逐浮動風場示範計畫選商。

除了去化核電爭論聲浪，企業對於綠電需求若渴，使賴政府加大加快綠能風電的布局。能源署為此配合修正「再生能源發展條例」，刪除離岸風電不超過12海里的領海範圍緊箍咒，浮動風場示範計畫草案因有其需求，擬比照當年固定式風場示範獎勵階段作法，給予參與者躉購費率和補貼支持。