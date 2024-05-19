傳產接單動能靜待回溫 4月外銷訂單動向呈拉鋸

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新總統就職的520當天，經濟部將公布4月外銷訂單統計。雖全球景氣受到美國利率政策、地緣政治變化及中美科技戰等因素干擾，抑制貿易力道，經濟部仍推估，高效能運算、AI等新興科技需求持續擴增，帶動供應鏈有好的表現，支撐外銷接單，但傳統產業接單動能還在等待市場需求浮現，也是4月整體外銷訂單金額是否較3月減少的關鍵因素。

經濟部公布的3月外銷訂單為471.6億美元，年增1.2％，轉為正成長；首季外銷訂單1,333.2億美元，較去年同季減少29億美元，年減2.1％。

經濟部官員指出，3月外銷訂單終結負成長，受惠於高效能運算、AI等新興科技需求，帶動半導體、伺服器供應鏈產能提升，但獨木難撐大局，僅電子產品、光學器材「唯二」正成長，資訊通信尤其傳產貨類則是負成長，出現電子業獨強，傳產業表現失色現象。

官員分析，首季外銷訂單年減2.1％，但整體減幅呈縮小趨勢，尤其3月份接單金額轉正，廠商去庫存化漸漸改善，長期趨勢來看，加上終端需求若回溫，應該還會有向上的格局。

官員進一步指出，4月外銷訂單可能延續3月表現，近期新興科技應用需求熱絡，電子產品、資通信產品年增率應會維持不錯成績，而傳統貨品業終端消費需求不強，包括機械、基本金屬、橡膠製品及化學品訂單回溫不明朗。

統計外銷訂單受查廠商對4月份接單的看法，預期接單將較3月份增加的廠商家數占19.4％，持平者占61.0％，減少者占19.6％，按家數計算的動向指數為49.9；按接單金額計算動向指數為49.6，預期4月份整體外銷訂單金額將較3月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為42.5、54.4及53.0。