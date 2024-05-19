「習普會」後的國際新格局

在中國國家主席習近平結束歐洲經貿之行後，甫展開六年新任期的俄羅斯總統普丁隨即於5月16日～17日造訪北京，舉行備受矚目的「習普會」，雙方並發表中俄聯合聲明，彰顯「肩並肩，背靠背」的兩大主軸，而「不結盟，不對抗，不針對第三方」，則標誌大國博弈的新階段。

就「肩並肩」的主軸觀之，發展經濟，分進合擊，各自達成符合彼此利益的共同目標。依據PIIE的GDP成長率預測，相較全球2023年到2025年期間都是3.1％～3.2％，俄羅斯未來三年分別是3.6％、2.8％、2.2％，中國大陸則是5.2％、4.8％、4.3％。基於中俄GDP體量有10倍差距，俄烏戰事尚未結束，大陸經濟也還在追求逐步復甦的階段，產業互補，各取所需，共存共榮，可以是一個雙贏的局面。由於美國和歐盟的制裁，俄羅斯除中國大陸交好及今年10月主辦金磚會議以外，政經發展的選擇路徑並不多。其中的重中之重，則是西伯利亞（可能穿越蒙古）油氣輸送到中國大陸新管線的拍板定案及在人工智慧（AI）和核能領域的密切合作，乃至於西伯利亞和中國東北經濟開發「東北亞一體化」的長期目標。而對中國大陸而言，基於與RCEP和東協經濟共同體2025年的基礎，建立「中日韓自由貿易區」，再成為CPTPP的會員國家，果真如此，將是翻轉現況、強化動能的重大契機。

今年是中俄建交75周年，普丁第五次就任總統就出訪北京，在俄烏戰爭迄未止歇的現在，雙方都有各自的「大事」要辦。最即時的共同問題，莫過於能不能在7月26日至8月11日巴黎奧運期間，促成俄烏暫時停火。就此而言，習近平甫結束「法國-塞爾維亞-匈牙利」歐洲之行，其與法國總統馬克宏會談就提出「奧運停火」的重大議題，如果習近平能說服普丁，將有助於俄烏戰爭的和平談判。由於國際奧會並不允許俄羅斯運動員參加巴黎奧運賽事，因此對於普丁而言，「不參賽、不杯葛」已經是最大的限度。假設奧運期間要休兵，俄國可以做的，則是在奧運之前，發動猛烈的新攻勢，嘗試攻克烏克蘭第二大城，亦即烏東的工業城哈爾科夫。

就「背靠背」的主軸觀之，深化軍事協作、擴大聯合演訓，可以從中國的東北和西北新發展看出端倪。一方面，從中國東北到北韓、從圖門江流域到提供東北出海捷徑的港埠海參崴，北太平洋和北極冰洋，或往南到日本的地緣政治形勢，已經因為普丁專程造訪而有結構性的重大改變。此次普丁在有「東方莫斯科」之稱的哈爾濱，向蘇聯紅軍的烈士紀念碑獻花，在有俄語教學傳統的哈爾濱工業大學，與師生座談，其所言所行都別具意義。另一方面，一路向西看，在沒有俄羅斯主導下，中國大陸和蒙古近期舉行了軍事演習，顯見中俄關係中的政治互信已然提升。而25年來因為中俄的「準心結」而沒有進展的「中吉烏（茲別克）」鐵路，如今也在俄羅斯的默許下，將於今年底開工。通往中亞和西亞的交通建設，將拉直拉短並可望減少八天的路程，還可以在西伯利亞能源大動脈之外，再提供經由中亞而來的能源和礦產之新選擇。

現代的有形戰爭和國力競爭，是總體資源的消耗戰；俄烏戰爭如此，美中博弈，亦復如是。短短兩天，普丁從北京進、哈爾濱出的中國行，顯示出他對於俄烏戰局的信心，而中俄領導人在一年內見三次面、完成彼此新任期伊始的正式互訪，政治上的意義十分重大。從2018年美中貿易戰及科技戰的不斷升級，到2022年俄烏戰爭迄今，俄國受到歐美國家在經貿上的強力制裁，以及和區域政治軍事的集體圍堵，中俄都有各自必須承受的國內外政經社會之沉重壓力。

中國大陸經濟面對內需不足，以及歐美國家「產能過剩」的指控，而幅員遼闊、地廣人稀的俄羅斯，在戰爭過後則需要在東方，尋求新的經濟成長強大動能。做為油氣能源和軍事工業大國的俄羅斯，長期的能源供應對象和有能力進行軍武科技交流的國家，中國大陸是不二人選。「不結盟，不對抗，不針對第三方」，向來是中國大陸外交的基本原則，也無礙於中俄建立更緊密的全面戰略協作關係。對於今年秋冬都有大選的英、美兩個盎格魯撒克遜國家而言，中俄的緊密合作，將造成國際政治格局在短中長期的根本轉變和重大衝擊！