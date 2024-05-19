楊珍妮領銜 展現新內閣女力

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APEC婦女與經濟五大重點項目

我國參與的最重要國際組織─亞太經濟合作會議（APEC），今年首度舉辦婦女與貿易雙部長聯席會議，賴內閣確定由候任的經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團參加。對焦今年APEC以女性、科技、經貿為核心主題，楊珍妮如何協助新內閣接軌國際頗受重視。

據了解，她將以跨部門推動女性經濟賦權及貿易進入，以及貿易政策性別主流化、性別融入簽訂的協定等內容，呈現台灣的優異女力和經貿實力。

總統蔡英文為台灣女力的代表，多次站上國際舞台，她即將結束八年執政生涯，卸任前接受BBC專訪，話題主要圍繞著兩岸關係及台灣的國防發展。與此同時，新內閣也迎來向國際展示台灣女力的機會，即將出任經貿談判辦公室總談判代表的楊珍妮，就任前率領行政院經貿談判辦公室、外交部，婦女權益促進發展基金會等公私部門代表，赴秘魯參與APEC會議，同時擔任婦女與經濟論壇（WEF）高階政策對話會議（HLPD）的團長。

值得注意的是，APEC今年將首度舉辦婦女與貿易雙部長聯席會議，用意上，不僅將婦女議題正式納入經貿議程，與世界貿易組織（WTO）趨勢一致，也凸顯WEF重視亞太地區性別議題的跨領域合作。

楊珍妮將說明我國推動貿易政策融入性別觀點，並將性別融入簽訂的協定；政府協助女企業主取得資金與技能培訓，擴大國際展銷管道，以及支持台灣女性創造新興的經濟動能等。此外，我國「企業諮詢委員會」（ABAC）代表研發多語言翻譯AI，提供女性企業主就近取得工具，提升擴展國際貿易機會。

行政院性別平等處表示，呼應今年高階政策對話會議（HLPD）主題「吸引婦女與女孩進入STEM：賦予她們創造更美好未來所需的科技與技能」，楊珍妮強調，政府透過落實性別主流化及公私部門合作，打造教育與就業的環境，確保沒有任何女性被遺落，全面推進女性在STEM與非傳統領域的參與。

此行多位代表團成員受邀擔任講者，分享我國政策與公私部門合作方案，包含建立性別統計及跨部會合作等，並呼籲將防止性別暴力納為APEC重要議題，破除女性經濟的參與障礙。