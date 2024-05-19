新政府房市溫度計 瞄準北士科園區雙百億大案

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台北市北投士林科技園區商辦大樓布局現況

北士科園區成為北市房地產的新焦點區域！遠雄集團少東趙文嘉正式接班後的首筆百億級商辦大案「遠雄商舟」，選在新洲美段登場，潤泰創新醞釀年底前，在軟橋段推出北市罕見的別墅及大樓案「潤泰2026」百億大案，堪稱今年房市二大重量級的新亮點，市場視為賴政府上台後的新房市指標溫度計。

遠雄房地產協理張倉周表示，「遠雄商舟」是集團耕耘廠辦市場逾半世紀來，「第七代廠辦」的旗艦力作，也是新洲美段商辦首發案，已取得綠建築優選證書，以建築能效2級協助企業未來取得綠色授信的附加價值，一樓打造770坪綠廊；樓上錯層陽台層層種樹，把自然採光納入辦公空間；茶水間跳脫一般傳統規畫18樓規畫商務配套，以溫潤色系、質感家居風格，打造多元使用空間，拉近建築與人間的距離。

至於軟橋段，則以潤泰創新插旗北士科的首發案為聚焦所在，占地面積達2,026坪是區內最大案，與喬大開發等地主合建後，預計可分回54.89％、約4,773坪，為軟橋段的壓軸大案。

潤泰創新國際公司協理陳柏宇表示，潤泰創新將規劃32樓高的塔樓及15戶別墅，最快今年底或明年初登場；潤泰也會持續擴大在新洲美段的土地整合範圍。

據內政部實價登錄資訊顯示，北士科最高成交單價為「國泰雍萃」，已揭露115筆，最高成交單價紀錄為26樓頂樓戶132.69萬元，直逼北投史上最高單價的「力麒天沐」22樓頂樓戶144.4萬元；市場預期，潤泰的別墅及住宅案，有機會再度推高北士科住宅單價的區域天花板。