北士科新洲美段 商辦催戰火

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被視為台北市科技走廊最後一塊拼圖的北投士林科技園區，即將展開全新戰區新洲美段的商辦推案潮，C案「遠雄商舟」率先登場，總銷達100億元，初試啼聲即開出紅盤，凌群開發以5.47億元收購4戶及停車位20個，市場專家估計，每坪成交單價達66～67萬元，直追內科，且隨著企業「掃」樓目標已轉移到北士科，今年每坪有機會坐6望7。

串聯內科、南軟等台北市科技走廊的北士科，吸引三、四十家建商爭相插旗卡位，近三年從承德路以東的軟橋段先掀起的推案潮，預估2029年前，可望有20棟住宅及商辦大樓陸續完工；至於承德路以西的新洲美段，繼新潤「士科大院」去年底登場後，2024年陸續掀起商辦市場的推案潮，重量級的首發案、總銷百億的「遠雄商舟」4月登場，即點燃商辦戰火。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄指出，凌群開發以5.47億元收購「遠雄商舟」實登資訊尚未揭露，初估每坪成交價達67萬元。

新洲美段方面，商辦市場已戰鼓頻催，中鼎集團第二總部已完工，成為嶄新地標；「遠雄商舟」最近則全新登場，基地面積達1,736坪，為新洲美段規模最大商辦案；HONDA據點預計第三季登場；「汎德永業」據點則預計2025年第二季可望完工；另外，聯上、昇陵等，也籌備推出商辦大樓新案，熱度全面推高。