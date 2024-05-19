後520行情 科技股法說扛大旗 這兩檔最受關注

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後520台股多頭接力賽起跑，科技股上市櫃公司陸續召開法說會、股東會，經營層對未來展望的調整，為市場矚目的焦點。法人觀察近期法說會，以華碩預期AI PC將帶動第二季營運成長，以及聯發科宣布攜手輝達開發Arm架構的AI PC處理器，股價出現正面反應最受注意。

另6月COMPUTEX電腦展即將登場，科技業者的AI新品上市消息再掀話題，建議參考外國主權基金持續加碼的AI股，包括聯發科、廣達、世芯-KY等，後市值得關注。

台股5月天不只淡季不淡，還衝出了歷史新高21,515點，美股道瓊指數上周收盤價也首次攻上4萬點之上，法人認為，美股持續衝高，520新總統就職當天官股當然會捧場，可樂觀看待當天的台股表現，若將時間拉長些，以科技股為主的法說會釋出的訊息，則是主導市場動向的另一股力量。520這天即有AI散熱指標股奇鋐法說會，接續包括威剛、聯鈞、力旺、南俊國際、宏碁等切入AI供應鏈的公司，接力上演法說行情，陸續為輝達財報、COMPUTEX加溫。

法人強調，後520時期台股表現聚焦科技股，更聚焦在AI題材股，上述企業陸續舉行的法說會，除經營層對營運展望是否樂觀外，尤其要注意AI對營收貢獻變化。

例如4月中旬台積電，5月鴻海、華碩、廣達皆預估「下半年優於上半年」，「GB200第四季起出貨」，營運逐季成長，獲利就可以期待。值得注意的是，5月22日AI巨頭輝達將在盤後公布財報與展望，輝達發布財報前，高盛證券已將目標價從875美元調至1,100美元，幅調約26％。

儘管輝達股價2023年飆升兩倍多，2024年又上漲91.99％，分析師依舊看好AI商業發展潛力，預期輝達股價仍有很大上漲空間。