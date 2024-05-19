匯率加持 十檔科技股單季一股賺一股

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2024年Q1一股賺一股的科技股

科技股在台股成交比重往往高達六成以上，是台灣產業重要命脈，上市櫃科技公司不負重望，包括大立光、緯穎、聯發科、嘉澤、世芯-KY等十檔個股，單季一股賺一股，繳出亮麗成績單。

其中，鏡頭大廠大立光第一季營收113.13億元，季減37％、年增24％，受規模下降影響，毛利率跌至50％以下，為49.17％，季減3.62個百分點。不過，受惠新台幣貶值，匯兌收益增加，業外收益達34.69億元，匯兌收益23.4億元，單季每股稅後純益（EPS）達45.79元，是2020年來同期高點，獲利居科技股之冠，也是台股獲利王。

伺服器代工廠緯穎第一季受惠新產品專案占比持續提升，包括毛利率、營益率，以及淨利率均創下歷史新高，EPS 26.92元，居科技股單季獲利第二名。法人指出，緯穎自第二季起，AI 及一般伺服器皆有新專案貢獻，加上輝達GB200最快將於第四季開始出貨，估2024年AI占比擴增至35～40％，一般伺服器出中高個位數成長，2024、2025年AI成長優於同業。

國際晶片大廠聯發科首季財報成績，EPS 19.85元，賺近兩個股本，毛利率一舉攻上52.4％，寫下單季歷史第三高水準，單季獲利居科技股第三名。聯發科執行長蔡力行指出，第一季來自優於預期的手機、寬頻和電視客戶庫存回補需求，下半年旗艦級手機晶片將以更之AI功能、大啖邊緣AI商機，儘管本季度適逢季節 性調整，然聯發科AI腳步未停歇，下半年天璣9400將大放異彩。

法人分析，科技股有AI加持者，營收及獲利表現佳，加上第一季新台幣兌美元匯率貶值近4％，在單季匯兌收益挹注下，科技股業外大進補。