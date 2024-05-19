520後3個月 台股平均漲9％

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新任總統就職典禮將在520(周一)當天舉行。法人統計近三次520總統就職後台股表現，以三個月來看平均漲幅達9％，市場關注新內閣團隊提出的政策利多。以今年來看，國際政經變數仍相當複雜，包括美國通膨數據使降息預期波動、美元強勢使亞幣競貶、地緣政治反覆干擾等，但整體而言，台股在基本面與資金行情簇擁下，長多格局仍可延續。

如以1996年總統直選以來，每四年一次、至今共七次的520就職後走勢進行統計，五天、一個月、三個月這三個期間別，台股平均漲幅為0.62％、0.78％、0％；若只計算近三次總統就職2012、2016、2020年以來的台股走勢，則520後一周平均上漲1.43％、一個月平均漲幅擴大至4.72％，三個月平均繳出9.04％的漲幅。

兆豐投顧董事長李秀利分析，回顧歷屆總統就職520行情，有兩次碰上國際情勢逆風，如2000年網路泡沫、2008年金融海嘯，使股市表現比較弱，今年則有AI需求與題材加持、國際情勢跟聯準會降息預期等，使行情較熱絡，台股上周甚至還刷新歷史高點、盤中達21,515點，呈現淡季不淡。

另據過去11年統計，自2013年以來，不論是否為總統選舉年，每一年520過後五天、十天台股的平均上漲機率均為82％，平均漲幅分別為1％、3％，若結果為上漲則平均漲幅分別達2％、3％，若結果為下跌時跌幅均為1％。